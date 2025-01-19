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Posted 19 января, 04:51

Published 19 января, 04:51

Modified 19 января, 04:53

Updated 19 января, 04:53

Поселок на севере Прикамья 12 дней жил без света

Поселок на севере Прикамья 12 дней жил без света

19 января 2025, 04:51
Фото: ПАО «Россети Урала».
Министерство ЖКХ Пермского края отчиталось о восстановлении электроснабжения в поселке Пильва Чердынского городского округа. По имеющимся данным, в поселке проживает примерно 40 человек, из них трое детей.

По информации МинЖКХ, Пильва «отличается сложными условиями доступа». Чтобы добраться до электросетей, нужно было преодолеть заболоченные участки. Для устранения аварии на место были направлены специалисты «Северных краевых электрических сетей».

Выездная аварийная бригада обследовала подстанции, выявила, где проблема, восстановила электроснабжение.

ТГ-канал «Слуховой анализатор» напоминает, что режим ЧС вводится, если отключение электроснабжения составляет 24 часа и более независимо от численности пострадавшего населения. В Пильве не было света, по предварительным подсчетам, 12 дней.

#Энергетики#Электросети#Электроснабжение#Север пермского края
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