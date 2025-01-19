properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 05:48

Published 19 января, 05:48

Modified 19 января, 05:50

Updated 19 января, 05:50

Прокуратура Перми проводит проверку, почему автобус чуть не въехал в детскую площадку

Прокуратура Перми проводит проверку, почему автобус чуть не въехал в детскую площадку

19 января 2025, 05:48
Фото: Мой город — Пермь.
Прокуратура Дзержинского района Перми сообщает, что проводит проверку обстоятельств и причин происшествия с пассажирским автобусом.

По данным прокуратуры, по предварительной информации, 18 января 2025 года в районе дома №18 по улице Мильчакова водитель автобуса №77 потерял управление и въехал в угол жилого дома. Пострадавших в результате инцидента нет.

При установлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

На видео, размещенном в городских пабликах, снято, как группа молодых людей и другие очевидцы происшествия вытаскивают водителя из автобуса, спрашивают, не пьян ли он, не употреблял ли какие-то вещества, что с ним случилось, предлагают вызвать скорую помощь. Водитель растерянно моргает, но не может ответить ни на один вопрос. Автобус врезался в деревья, не доехав несколько метров до детской площадки, на которой играли дети.
Properm.ru направил запрос перевозчику, компании «Автомиг», о том, что могло произойти с водителем.

#Авария#Автобус#Авария с автобусом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика