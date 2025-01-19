Прокуратура Перми проводит проверку, почему автобус чуть не въехал в детскую площадку

На видео, размещенном в городских пабликах, снято, как группа молодых людей и другие очевидцы происшествия вытаскивают водителя из автобуса, спрашивают, не пьян ли он, не употреблял ли какие-то вещества, что с ним случилось, предлагают вызвать скорую помощь. Водитель растерянно моргает, но не может ответить ни на один вопрос. Автобус врезался в деревья, не доехав несколько метров до детской площадки, на которой играли дети.

Properm.ru направил запрос перевозчику, компании «Автомиг», о том, что могло произойти с водителем.