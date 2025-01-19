Прокуратура Перми проводит проверку, почему автобус чуть не въехал в детскую площадку

Posted 19 января, 05:48
Published 19 января, 05:48
Modified 19 января, 05:50
Updated 19 января, 05:50
По данным прокуратуры, по предварительной информации, 18 января 2025 года в районе дома №18 по улице Мильчакова водитель автобуса №77 потерял управление и въехал в угол жилого дома. Пострадавших в результате инцидента нет.
При установлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
На видео, размещенном в городских пабликах, снято, как группа молодых людей и другие очевидцы происшествия вытаскивают водителя из автобуса, спрашивают, не пьян ли он, не употреблял ли какие-то вещества, что с ним случилось, предлагают вызвать скорую помощь. Водитель растерянно моргает, но не может ответить ни на один вопрос. Автобус врезался в деревья, не доехав несколько метров до детской площадки, на которой играли дети.
Properm.ru направил запрос перевозчику, компании «Автомиг», о том, что могло произойти с водителем.