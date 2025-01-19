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Posted 19 января, 13:22

Published 19 января, 13:22

Modified 19 января, 13:24

Updated 19 января, 13:24

Сильный снег и гололед ожидаются в Пермском крае 20 января

Сильный снег и гололед ожидаются в Пермском крае 20 января

19 января 2025, 13:22
Фото: properm.ru.
Крещенских морозов в 2025 году нет как нет. Но на новой рабочей неделе ожидается небольшой похолодание, а главное — сильный снегопад и гололед.

По данным Пермского ЦГМС, 20 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, особенно ночью. Выпадет сильный снег. Из-за перепада температур снег превратится в лед, ожидается гололедица, изморозь, мокрый снег будет налипать на провода. Возможны, по данным МЧС по Пермскому краю, обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

К середине рабочей недели, к среде, 22 января, может похолодать до 18-20 градусов ниже ноля. А в понедельник, 20 января, будет тепло, столбик термометра опустится всего лишь до отметки — 2.

#Пермский край#Погода#Природа#Гололед#Снегопад
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