Сильный снег и гололед ожидаются в Пермском крае 20 января

Posted 19 января, 13:22
Published 19 января, 13:22
Modified 19 января, 13:24
Updated 19 января, 13:24
По данным Пермского ЦГМС, 20 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, особенно ночью. Выпадет сильный снег. Из-за перепада температур снег превратится в лед, ожидается гололедица, изморозь, мокрый снег будет налипать на провода. Возможны, по данным МЧС по Пермскому краю, обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
К середине рабочей недели, к среде, 22 января, может похолодать до 18-20 градусов ниже ноля. А в понедельник, 20 января, будет тепло, столбик термометра опустится всего лишь до отметки — 2.