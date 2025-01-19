В Кондратово построят Дом культуры! Но это не точно

Напомним, в Кондратово после сдачи всех строящихся жилых комплексов число жителей вырастет до 30 тысяч человек. А клуба нет. На уходящей неделе наделало шуму расследование Properm.ru про то, что участок под клуб в самой большой и самой дорогой деревне Кондратово отдан застройщику для возведения 17-этажного жилого дома в обмен на участок под строительство детского сада в не самой большой и не самой дорогой деревне Култаево. Кроме того, застройщик отдаст 550 кв. м на первом этаже нового дома «под клубные формирования», за деньги (была озвучена стоимость в 23 млн рублей).