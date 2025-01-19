В Кондратово построят Дом культуры! Но это не точно

Posted 19 января, 06:07
Published 19 января, 06:07
Modified 19 января, 06:09
Updated 19 января, 06:09
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа, в «Адресной инвестиционной программе Пермского края на 2027–2029 годы планируется строительство Дома культуры в Кондратово». По всей видимости, речь идет о последних изменениях, возможно даже, обсуждаемых, потому что в последней принятой инвестпрограмме клуба в Кондратово в планах нет.
По данным пресс-службы администрации Пермского муниципального округа, Дом культуры в Кондратово будет рассчитан на 400 мест, а общая стоимость строительства составит 520 млн рублей.
Напомним, в Кондратово после сдачи всех строящихся жилых комплексов число жителей вырастет до 30 тысяч человек. А клуба нет. На уходящей неделе наделало шуму расследование Properm.ru про то, что участок под клуб в самой большой и самой дорогой деревне Кондратово отдан застройщику для возведения 17-этажного жилого дома в обмен на участок под строительство детского сада в не самой большой и не самой дорогой деревне Култаево. Кроме того, застройщик отдаст 550 кв. м на первом этаже нового дома «под клубные формирования», за деньги (была озвучена стоимость в 23 млн рублей).
Застройщик — компания «Кинетика» и администрация Пермского муниципального округа после выхода статьи ответили на запрос Properm.ru, прояснив несколько моментов. Самой новой и удивительной была информация о том, что строительство Дома культуры в деревне всё же планируется. Жители сомневаются, что властям удастся найти землю в Кондратово под строительство нового клуба.