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Posted 19 января, 06:07

Published 19 января, 06:07

Modified 19 января, 06:09

Updated 19 января, 06:09

В самой большой деревне РФ планируют строить клуб за полмиллиарда рублей

В Кондратово построят Дом культуры! Но это не точно

19 января 2025, 06:07
Фото: Кондратово life.

В самой большой деревне РФ планируют строить клуб за полмиллиарда рублей

Пресс-служба администрации Пермского муниципального округа сообщила Properm.ru, что в Кондратово запланировано строительства Дома культуры.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа, в «Адресной инвестиционной программе Пермского края на 2027–2029 годы планируется строительство Дома культуры в Кондратово». По всей видимости, речь идет о последних изменениях, возможно даже, обсуждаемых, потому что в последней принятой инвестпрограмме клуба в Кондратово в планах нет.

По данным пресс-службы администрации Пермского муниципального округа, Дом культуры в Кондратово будет рассчитан на 400 мест, а общая стоимость строительства составит 520 млн рублей.

Напомним, в Кондратово после сдачи всех строящихся жилых комплексов число жителей вырастет до 30 тысяч человек. А клуба нет. На уходящей неделе наделало шуму расследование Properm.ru про то, что участок под клуб в самой большой и самой дорогой деревне Кондратово отдан застройщику для возведения 17-этажного жилого дома в обмен на участок под строительство детского сада в не самой большой и не самой дорогой деревне Култаево. Кроме того, застройщик отдаст 550 кв. м на первом этаже нового дома «под клубные формирования», за деньги (была озвучена стоимость в 23 млн рублей).

Застройщик — компания «Кинетика» и администрация Пермского муниципального округа после выхода статьи ответили на запрос Properm.ru, прояснив несколько моментов. Самой новой и удивительной была информация о том, что строительство Дома культуры в деревне всё же планируется. Жители сомневаются, что властям удастся найти землю в Кондратово под строительство нового клуба.

#Застройщик#Дом культуры#Кондратово#Култаево#Деревня Кондратово#Пермский муниципальный округ#Кинетика
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