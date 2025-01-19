В Перми на линии вышли автобусы-гармошки

Posted 19 января, 11:12
Published 19 января, 11:12
Modified 19 января, 11:48
Updated 19 января, 11:48
Про первый выход на маршруты «автобусов-гармошек» написал в своем блоге губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По информации, опубликованной в блоге, автобус длиной 18,5 метров вмещает до 180 пассажиров — в полтора раза больше, чем у автобусов большого класса. Сидячих месь — 38. Салон утеплен, есть шумоизоляция, установлены 11 валидаторов для оплаты проезда. Автобусный парк в Перми и крае обновляют благодаря программе льготного лизинга Государственной транспортной лизинговой компании.
В скором времени автобусы-гармошки будут курсировать по маршрутам и в Кировском, и Орджоникидзевском районах Перми.
К концу 2025 года планируют запустить на линии 100 автобусов-гармошек — на наиболее загруженных маршрутах.
Кроме того, маршрут №82 будет пополнен шестью автобусами малого класса (маршрут соединяет микрорайоны Вышка-1, Вышка-2 и площадь Восстания).
Автобусы низкопольные, оснащены видеокамерами и системами климат-контроля. Для управления ими водители были переобучены.