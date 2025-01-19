В Перми на линии вышли автобусы-гармошки

Про первый выход на маршруты «автобусов-гармошек» написал в своем блоге губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По информации, опубликованной в блоге, автобус длиной 18,5 метров вмещает до 180 пассажиров — в полтора раза больше, чем у автобусов большого класса. Сидячих месь — 38. Салон утеплен, есть шумоизоляция, установлены 11 валидаторов для оплаты проезда. Автобусный парк в Перми и крае обновляют благодаря программе льготного лизинга Государственной транспортной лизинговой компании.