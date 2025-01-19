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Posted 19 января, 12:40

Published 19 января, 12:40

Modified 19 января, 12:42

Updated 19 января, 12:42

В Перми столкнулись два автомобиля, а погибла пешеход 1951 года рождения

В Перми столкнулись два автомобиля, а погибла пешеход 1951 года рождения

19 января 2025, 12:40
Две легковушки столкнулись сегодня, 19 января в Свердловском районе Перми. Один из автомобилей отбросило на тротуар, по которому шла женщина. Она погибла на месте.

Как сообщает Госавтоинспекция Пермского края, сегодня в Свердловском районе Перми около 12 часов дня по Лодыгина со стороны Никулина в направлении Емельяна Ярославского двигался автомобиль «Тойота авенсис» под управлением водителя 1987 года рождения.

Предварительно установлено, что в районе дома номер 32 по улице Лодыгина водитель помчался через перекресток на запрещающий сигнал светофора, на красный — и врезался в автомобиль «Лада Приора» под управлением водителя 2006 года рождения.

«Ладу» отбросило на пешеходную часть, и женщина 1951 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Авария#Госавтоинспекция#Гаи#Дорожное происшествие
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