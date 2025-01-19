В Перми столкнулись два автомобиля, а погибла пешеход 1951 года рождения

Posted 19 января, 12:40
Published 19 января, 12:40
Modified 19 января, 12:42
Updated 19 января, 12:42
Как сообщает Госавтоинспекция Пермского края, сегодня в Свердловском районе Перми около 12 часов дня по Лодыгина со стороны Никулина в направлении Емельяна Ярославского двигался автомобиль «Тойота авенсис» под управлением водителя 1987 года рождения.
Предварительно установлено, что в районе дома номер 32 по улице Лодыгина водитель помчался через перекресток на запрещающий сигнал светофора, на красный — и врезался в автомобиль «Лада Приора» под управлением водителя 2006 года рождения.
«Ладу» отбросило на пешеходную часть, и женщина 1951 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.