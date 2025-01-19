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Posted 19 января, 04:19

Published 19 января, 04:19

Modified 19 января, 04:21

Updated 19 января, 04:21

В Перми водитель автобуса потерял управление и чуть не врезался в детскую площадку

В Перми водитель автобуса потерял управление и чуть не врезался в детскую площадку

19 января 2025, 04:19
Фото: «Мой город — Пермь».
По словам очевидцев, автобус занесло, когда он пытался развернуться. Водитель сам признался, что не справился с управлением.

Вечером 18 января около дома по адресу Мильчакова, 18 (Дзержинский район Перми) пассажирский автобус №77 занесло при развороте. Он снёс козырек подъезда жилого дома и чуть не врезался в детскую площадку (до неё осталось 4-5 метров). Автобус «остановили» деревья, он застрял между двумя стволами. Очевидцы говорят, что жертв чудом удалось избежать, ведь кругом были люди, и дети играли на детской площадке. Водитель, как рассказали очевидцы, был трезвый.

Ждем комментариев от департамента транспорта администрации Перми и Госавтоинспекции Пермского края.

Видео: фото «Мой город — Пермь».
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