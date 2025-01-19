В Перми водитель автобуса потерял управление и чуть не врезался в детскую площадку

Вечером 18 января около дома по адресу Мильчакова, 18 (Дзержинский район Перми) пассажирский автобус №77 занесло при развороте. Он снёс козырек подъезда жилого дома и чуть не врезался в детскую площадку (до неё осталось 4-5 метров). Автобус «остановили» деревья, он застрял между двумя стволами. Очевидцы говорят, что жертв чудом удалось избежать, ведь кругом были люди, и дети играли на детской площадке. Водитель, как рассказали очевидцы, был трезвый.