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Posted 20 января, 12:31

Published 20 января, 12:31

Modified 20 января, 12:32

Updated 20 января, 12:32

Пермское УФАС подозревает магазин в незаконной рекламе алкоголя

Антимонопольщики подозревают пермский магазин в незаконной рекламе алкоголя

20 января 2025, 12:31
Фото: Пермское УФАС.

Пермское УФАС подозревает магазин в незаконной рекламе алкоголя

Сюжет
Уфас
«Хмель и солод» разместил рекламу снаружи магазина

Пермское УФАС подозревает магазин «Хмель и солод» в незаконной рекламе алкоголя. В отношении владельца торговой точки возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

В УФАС поступила жалоба на размещение и распространение рекламы алкогольной продукции на входе в магазин «Хмель и солод», расположенном на ул. Белинского, 31 в Перми.

Изображение «спиртосодержащих напитков» и текст с призывом их приобрести размещены на рекламном щите, установленном на входе в магазин «Хмель и солод» и обращенном наружу, отмечают в УФАС. Таким образом, реклама алкоголя направлена на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя, в том числе и детей, что противоречит Закону о рекламе.

Кроме того, реклама спиртосодержащей продукции размещена и направлена на восприятие за пределами магазина, что противоречит Закону о рекламе, допускающему такую рекламу только внутри торговой точки, имеющей лицензию на розничную продажу алкоголя. Также в указанной рекламе магазина «Хмель и солод» отсутствует предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя, что также противоречит Закону о рекламе.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что реклама алкогольной продукции, реализуемой в магазине «Хмель и солод», содержит признаки нарушения Закона о рекламе. В отношении владельца торговой точки возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 28 января.

Житель поселка Центральный Коспашский в рамках рекламной акции магазина «Монетка» выиграл холодильник. Но получить ему его не удалось и он пожаловался в УФАС.

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