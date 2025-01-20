Антимонопольщики подозревают пермский магазин в незаконной рекламе алкоголя

Posted 20 января, 12:31
Published 20 января, 12:31
Modified 20 января, 12:32
Updated 20 января, 12:32
Пермское УФАС подозревает магазин «Хмель и солод» в незаконной рекламе алкоголя. В отношении владельца торговой точки возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.
В УФАС поступила жалоба на размещение и распространение рекламы алкогольной продукции на входе в магазин «Хмель и солод», расположенном на ул. Белинского, 31 в Перми.
Изображение «спиртосодержащих напитков» и текст с призывом их приобрести размещены на рекламном щите, установленном на входе в магазин «Хмель и солод» и обращенном наружу, отмечают в УФАС. Таким образом, реклама алкоголя направлена на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя, в том числе и детей, что противоречит Закону о рекламе.
Кроме того, реклама спиртосодержащей продукции размещена и направлена на восприятие за пределами магазина, что противоречит Закону о рекламе, допускающему такую рекламу только внутри торговой точки, имеющей лицензию на розничную продажу алкоголя. Также в указанной рекламе магазина «Хмель и солод» отсутствует предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя, что также противоречит Закону о рекламе.
Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что реклама алкогольной продукции, реализуемой в магазине «Хмель и солод», содержит признаки нарушения Закона о рекламе. В отношении владельца торговой точки возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 28 января.
Житель поселка Центральный Коспашский в рамках рекламной акции магазина «Монетка» выиграл холодильник. Но получить ему его не удалось и он пожаловался в УФАС.