Антимонопольщики подозревают пермский магазин в незаконной рекламе алкоголя

Изображение «спиртосодержащих напитков» и текст с призывом их приобрести размещены на рекламном щите, установленном на входе в магазин «Хмель и солод» и обращенном наружу, отмечают в УФАС. Таким образом, реклама алкоголя направлена на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя, в том числе и детей, что противоречит Закону о рекламе.