Была видна вспышка от взрыва: предприятия в Казани атаковали беспилотники

Posted 20 января, 03:56
Published 20 января, 03:56
Modified 20 января, 08:17
Updated 20 января, 08:17
Сегодня утром, 20 января, закрыли на прием и отправку рейсов международный аэропорт Казани. В пресс-службе Росавиации в 07:50 сообщили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
По информации Telegram-канала SHOT, около 04:30 в Авиастроительном районе пролетел беспилотник, после чего небо озарила яркая вспышка от взрыва. По словам местных жителей, дроны пытались атаковать местные предприятия. В Республике Татарстан объявлена опасность атаки БПЛА, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Официальной информации об инциденте пока нет. Однако местные жители сообщили журналистам Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», что беспилотники атакуют авиационный и вертолетный заводы в Казани. Началась вторая волна атак, которые отражают системы ПВО. Кроме того, в 08:45 официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что закрыт аэропорт Бегишево в Нижнекамске.
Месяц назад, 21 декабря, Казань оказалась под массированной атакой беспилотников. Было повреждено несколько жилых домов, в том числе, в элитном жилом комплексе. Никто из людей не пострадал. Власти сообщали, что было зарегистрировано восемь прилетов.
UPD. В 10:30 по московскому времени аэропорты возобновили работу, проинформировали в Росавиации.