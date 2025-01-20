Была видна вспышка от взрыва: предприятия в Казани атаковали беспилотники

Официальной информации об инциденте пока нет. Однако местные жители сообщили журналистам Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», что беспилотники атакуют авиационный и вертолетный заводы в Казани. Началась вторая волна атак, которые отражают системы ПВО. Кроме того, в 08:45 официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что закрыт аэропорт Бегишево в Нижнекамске.