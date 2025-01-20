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Posted 20 января, 03:56

Published 20 января, 03:56

Modified 20 января, 08:17

Updated 20 января, 08:17

Казань подверглась атаке беспилотников утром 20 января

Была видна вспышка от взрыва: предприятия в Казани атаковали беспилотники

20 января 2025, 03:56
Фото: Изображение Midjourney.

Казань подверглась атаке беспилотников утром 20 января

Сюжет
Аэропорт
Аэропорт Казани закрыли на прием и отправку рейсов.

Сегодня утром, 20 января, закрыли на прием и отправку рейсов международный аэропорт Казани. В пресс-службе Росавиации в 07:50 сообщили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

По информации Telegram-канала SHOT, около 04:30 в Авиастроительном районе пролетел беспилотник, после чего небо озарила яркая вспышка от взрыва. По словам местных жителей, дроны пытались атаковать местные предприятия. В Республике Татарстан объявлена опасность атаки БПЛА, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Официальной информации об инциденте пока нет. Однако местные жители сообщили журналистам Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», что беспилотники атакуют авиационный и вертолетный заводы в Казани. Началась вторая волна атак, которые отражают системы ПВО. Кроме того, в 08:45 официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что закрыт аэропорт Бегишево в Нижнекамске.

Месяц назад, 21 декабря, Казань оказалась под массированной атакой беспилотников. Было повреждено несколько жилых домов, в том числе, в элитном жилом комплексе. Никто из людей не пострадал. Власти сообщали, что было зарегистрировано восемь прилетов.

UPD. В 10:30 по московскому времени аэропорты возобновили работу, проинформировали в Росавиации.

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#Общество#Аэропорт#Сво#Беспилотники#БПЛА
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