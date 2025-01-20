Для съемок третьего фильма об Иване Семенове в Перми ищут дублеров

Posted 20 января, 09:40
Published 20 января, 09:40
Modified 20 января, 09:42
Updated 20 января, 09:42
АНО «Пермская кинокомиссия» объявила кастинг дублеров для съемок фильма «Иван Семёнов. Полный каяк». Съемочный процесс запланирован на февраль этого года в Перми.
Как сообщается в официальной группе «Пермской кинокомиссии», для исполнения ролей ищут трех человек с прическами и цветом волос строго как на фото:
Если вы соответствуете указанным параметрам и хотите сняться в кино, то свяжитесь с ассистентом режиссера по актерам массовых сцен Мариной Фроловой (+7 906 878 7864 What’s App, Telegram t.me/Mi_fro_lova). В заявке напишите имя, фамилию, возраст, номер телефона и прикрепите фото в полный рост и портретное фото. Важно, чтобы фотографии не были обработаны и отретушированы, а также сделаны при хорошем освещении.
Первый фильм об Иване Семенове вышел в октябре 2022 года, второй — в сентябре 2023 года. В декабре киношники уже искали актеров для эпизодических ролей.