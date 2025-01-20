Для съемок третьего фильма об Иване Семенове в Перми ищут дублеров

Если вы соответствуете указанным параметрам и хотите сняться в кино, то свяжитесь с ассистентом режиссера по актерам массовых сцен Мариной Фроловой (+7 906 878 7864 What’s App, Telegram ). В заявке напишите имя, фамилию, возраст, номер телефона и прикрепите фото в полный рост и портретное фото. Важно, чтобы фотографии не были обработаны и отретушированы, а также сделаны при хорошем освещении.