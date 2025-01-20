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Posted 20 января, 09:40

Published 20 января, 09:40

Modified 20 января, 09:42

Updated 20 января, 09:42

Съемки первого фильма об озорном школьнике «Иван Семёнов — школьный переполох»

Для съемок третьего фильма об Иване Семенове в Перми ищут дублеров

20 января 2025, 09:40
Фото: Ирина Молокотина. properm.ru. Съемки первого фильма об озорном школьнике «Иван Семёнов — школьный переполох»

Объявлен кастинг дублеров для съемок в третьем фильме об Иване Семенове

Съемочный процесс пройдет в феврале.

АНО «Пермская кинокомиссия» объявила кастинг дублеров для съемок фильма «Иван Семёнов. Полный каяк». Съемочный процесс запланирован на февраль этого года в Перми.

Как сообщается в официальной группе «Пермской кинокомиссии», для исполнения ролей ищут трех человек с прическами и цветом волос строго как на фото:

  • Иван — не худой парень с длинными рыжими волосами, рост 177 см, размер одежды L, размер обуви 43;
  • Жанна — блондинка с голубыми глазами, рост 170 см, размер одежды M, размер обуви 37;
  • директор игр — лысый мужчина с легкой небритостью, рост 173 см, размер обуви 41.
Фото: АНО «Пермская кинокомиссия»

Если вы соответствуете указанным параметрам и хотите сняться в кино, то свяжитесь с ассистентом режиссера по актерам массовых сцен Мариной Фроловой (+7 906 878 7864 What’s App, Telegram t.me/Mi_fro_lova). В заявке напишите имя, фамилию, возраст, номер телефона и прикрепите фото в полный рост и портретное фото. Важно, чтобы фотографии не были обработаны и отретушированы, а также сделаны при хорошем освещении.

Первый фильм об Иване Семенове вышел в октябре 2022 года, второй — в сентябре 2023 года. В декабре киношники уже искали актеров для эпизодических ролей.

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#Общество#Пермь#Кино#Съемки#Съемки фильма#Пермская кинокомиссия
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