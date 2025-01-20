Экскаватор-погрузчик и комбайн. Что арестовывали приставы в 2024 году в Прикамье

В перечне самого дорогого арестованного в прошлом году лидирует нежилое помещение площадью более 4,5 тыс. кв. м в Лысьве. Оно стоит 75 млн рублей. На втором месте расположено нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, находящееся в Перми на ул. Промышленная, 87, его оценили почти в 52 млн рублей. Топ-3 замыкают офисные помещения в бизнес-центре «Синица» стоимостью в 42 млн рублей.