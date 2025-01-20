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Posted 20 января, 08:32

Published 20 января, 08:32

Modified 20 января, 08:35

Updated 20 января, 08:35

Судебные приставы Прикамья подвели итоги 2024 года

Экскаватор-погрузчик и комбайн. Что арестовывали приставы в 2024 году в Прикамье

20 января 2025, 08:32
Фото: 1MI.

Судебные приставы Прикамья подвели итоги 2024 года

Сюжет
Приставы
На торги было передано имущество почти на 1,2 млрд рублей.

В ГУФССП России по Пермскому краю подвели итоги 2024 года. В прошлом году приставы произвели почти 8,5 тыс. арестов имущества должников. На реализацию передано имущество общей стоимостью около 1 млрд 195 млн рублей. В результате продажи выручено примерно 218 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого ведомства. Эти средства получены взыскателями по исполнительным производствам, кроме того, им передано в счет погашения долга имущество на сумму 199 млн рублей.

В перечне самого дорогого арестованного в прошлом году лидирует нежилое помещение площадью более 4,5 тыс. кв. м в Лысьве. Оно стоит 75 млн рублей. На втором месте расположено нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, находящееся в Перми на ул. Промышленная, 87, его оценили почти в 52 млн рублей. Топ-3 замыкают офисные помещения в бизнес-центре «Синица» стоимостью в 42 млн рублей.

Приставы арестовывали и необычное имущество должников, не разобравшихся со своими обязательствами. В перечень вошли:

  • гусеничные дорожные фрезы;
  • экскаватор-погрузчик;
  • зерноуборочный комбайн «Енисей»;
  • стенд для диагностики топливной аппаратуры;
  • кромкооблицовочный станок;
  • термопластавтомат.

А в 2023 году среди необычных предметов для реализации приставы называли кафе, строительный каток и медицинское оборудование.

#Общество#Долги#Приставы#Пермь#Судебные приставы
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