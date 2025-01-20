Экскаватор-погрузчик и комбайн. Что арестовывали приставы в 2024 году в Прикамье

Posted 20 января, 08:32
Published 20 января, 08:32
Modified 20 января, 08:35
Updated 20 января, 08:35
В ГУФССП России по Пермскому краю подвели итоги 2024 года. В прошлом году приставы произвели почти 8,5 тыс. арестов имущества должников. На реализацию передано имущество общей стоимостью около 1 млрд 195 млн рублей. В результате продажи выручено примерно 218 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого ведомства. Эти средства получены взыскателями по исполнительным производствам, кроме того, им передано в счет погашения долга имущество на сумму 199 млн рублей.
В перечне самого дорогого арестованного в прошлом году лидирует нежилое помещение площадью более 4,5 тыс. кв. м в Лысьве. Оно стоит 75 млн рублей. На втором месте расположено нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, находящееся в Перми на ул. Промышленная, 87, его оценили почти в 52 млн рублей. Топ-3 замыкают офисные помещения в бизнес-центре «Синица» стоимостью в 42 млн рублей.
Приставы арестовывали и необычное имущество должников, не разобравшихся со своими обязательствами. В перечень вошли:
А в 2023 году среди необычных предметов для реализации приставы называли кафе, строительный каток и медицинское оборудование.