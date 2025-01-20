Инвестиции для начинающих: как преумножить капитал?

Posted 20 января, 10:43
Published 20 января, 10:43
Modified 20 января, 10:45
Updated 20 января, 10:45
По данным Forex, доллар США, преодолевший в 2024 году психологическую отметку в 100 рублей, к середине января достиг двухлетнего максимума — 110 рублей. Евро, начав месяц на уровне 113 рублей, снизился до 105 рублей.
Кроме того, инфляция, по официальным данным, может составить 9,8%. В условиях нестабильной экономической ситуации россиянам важно искать способы сохранить и приумножить свои сбережения. Одним из таких инструментов становится инвестирование — популярный и доступный формат управления капиталом.
Большинство современных брокеров предлагают удобные мобильные приложения, с помощью которых можно быстро заключить договор и начать покупать акции. Аналитики Freedom Finance Global подготовили маршрутную карту для начинающих инвесторов, чтобы помочь сделать первые шаги к финансовой стабильности.
Выбор стратегии — ключевой этап для начинающего инвестора. Она зависит от целей, уровня риска и ожидаемой доходности:
Депозиты. Это деньги, размещённые на банковском счёте, который застрахован государством. Вклады обеспечивают стабильность, но приносят минимальный доход. Если инфляция выше процентной ставки по депозиту, сбережения могут терять свою покупательную способность.
Облигации. Это долговые расписки, которые выпускают компании или правительства. Покупая облигацию, инвестор занимает деньги эмитенту, а он обязуется вернуть их с процентами. Такой инструмент даёт предсказуемую прибыль, но доходность обычно ниже, чем у акций.
ETF (биржевые фонды). Это готовые наборы активов, таких как акции, облигации, золото и т. д. Инвестор покупает «часть» такого набора, что помогает снизить риски благодаря диверсификации. ETF торгуются на бирже, как обычные акции, и позволяют инвестировать в разные сферы экономики или рынки.
Акции. Покупая акции, инвестор становится совладельцем компании. Это самый волатильный инструмент: стоимость акций может резко вырасти или упасть. Однако он даёт возможность получать прибыль как от роста цен, так и от дивидендов. Устоявшиеся и крупные зарубежные компании часто выплачивают дивиденды.
Вложения в иностранные активы — один из наиболее перспективных вариантов для инвесторов. Можно получить доступ к разнообразным инструментам и успешно диверсифицировать портфель. Например, инвестирование в долларах в акции международных компаний защищает сбережения от локальных экономических рисков.
Однако из-за ограничений российские инвесторы не могут напрямую покупать бумаги иностранных эмитентов. Решение — сотрудничество с зарубежными брокерами, такими как Interactive Brokers или Just2Trade. Оба предлагают выход на глобальный рынок, но работают в юрисдикциях США и Кипра соответственно, что может создавать инфраструктурные риски.
Надёжной альтернативой становятся брокеры из дружественных России юрисдикций, например, Freedom Finance Global из Казахстана. Компания предоставляет доступ к ключевым международным биржам — NASDAQ, NYSE, LSE, Frankfurt Stock Exchange и HKEX. Процесс регистрации в зарубежном брокере, как правило, прост: нужно предоставить необходимые документы, а открыть счёт можно онлайн.