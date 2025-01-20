Инвестиции для начинающих: как преумножить капитал?

Облигации. Это долговые расписки, которые выпускают компании или правительства. Покупая облигацию, инвестор занимает деньги эмитенту, а он обязуется вернуть их с процентами. Такой инструмент даёт предсказуемую прибыль, но доходность обычно ниже, чем у акций.