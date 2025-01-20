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Posted 20 января, 09:03

Published 20 января, 09:03

Modified 20 января, 09:05

Updated 20 января, 09:05

МЧС: в Пермском крае 21 января ожидаются ветер до 17 м/с и гололедица

МЧС предупреждает пермяков о сильном ветре и гололедице

20 января 2025, 09:03
Фото: fusionbrain.ai.

МЧС: в Пермском крае 21 января ожидаются ветер до 17 м/с и гололедица

Будьте особенно внимательны при нахождении на проезжей части или пересечении дороги.

Завтра, 21 января, в Пермском крае ожидается ухудшение метеоусловий. В отдельных территориях региона прогнозируются гололедица на дорогах, а утром и днем порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Такая погода может привести к обрыву линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, пробкам и авариям на автодорогах. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач, а также слабо укрепленными конструкциями. Постарайтесь не парковать поблизости автомобили. Не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности и будьте внимательны на дорогах и при переходе проезжей части.

О происшествиях сообщайте по единому номеру реагирования экстренных служб 112. Ранее метеорологи рассказали, что в Прикамье в середине этой недели может похолодать до -33°.

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