МЧС предупреждает пермяков о сильном ветре и гололедице

Posted 20 января, 09:03
Published 20 января, 09:03
Modified 20 января, 09:05
Updated 20 января, 09:05
Завтра, 21 января, в Пермском крае ожидается ухудшение метеоусловий. В отдельных территориях региона прогнозируются гололедица на дорогах, а утром и днем порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Такая погода может привести к обрыву линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, пробкам и авариям на автодорогах. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач, а также слабо укрепленными конструкциями. Постарайтесь не парковать поблизости автомобили. Не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности и будьте внимательны на дорогах и при переходе проезжей части.
О происшествиях сообщайте по единому номеру реагирования экстренных служб 112. Ранее метеорологи рассказали, что в Прикамье в середине этой недели может похолодать до -33°.