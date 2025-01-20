МЧС предупреждает пермяков о сильном ветре и гололедице

Такая погода может привести к обрыву линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, пробкам и авариям на автодорогах. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач, а также слабо укрепленными конструкциями. Постарайтесь не парковать поблизости автомобили. Не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности и будьте внимательны на дорогах и при переходе проезжей части.