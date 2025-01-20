Мужчина пострадал в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Краснокамском районе

На место инцидента выехали сотрудники аварийно-спасательных формирований Краснокамского городского округа и экстренные службы. Выяснилось, что в результате аварии пострадал водитель «Лады», его передали сотрудникам скорой помощи, сообщают в МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского городского округа». Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, немедленно сообщите о нем в экстренные службы по единому номеру 112.