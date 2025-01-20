Мужчина пострадал в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Краснокамском районе

Posted 20 января, 07:29
Published 20 января, 07:29
Modified 20 января, 07:31
Updated 20 января, 07:31
Сегодня утром, 20 января, в 08:13 произошло ДТП на трассе Р-243 М-12 «Восток» Кострома — Шарья — Киров — Пермь 1 048 км (отворот на деревню Гуляево). Здесь столкнулись три автомобиля — ВАЗ-2110, Renault Logan и Gazelle Business.
На место инцидента выехали сотрудники аварийно-спасательных формирований Краснокамского городского округа и экстренные службы. Выяснилось, что в результате аварии пострадал водитель «Лады», его передали сотрудникам скорой помощи, сообщают в МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского городского округа». Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, немедленно сообщите о нем в экстренные службы по единому номеру 112.
Ранее Properm.ru писали о ДТП в Свердловском районе Перми. По вине 37-летнего водителя погибла 73-летняя женщина — она скончалась еще до приезда медиков.