На севере Прикамья под лёд на переправе провалился бульдозер

Posted 20 января, 08:22
Published 20 января, 08:22
Modified 20 января, 08:24
Updated 20 января, 08:24
В Гайнском округе на ледовой переправе через Каму в районе Пернаяга 19 января провалился под лед бульдозер К-700 местной компании. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.
Тракторист не пострадал. Переправа через реку ведомственная, принадлежащая ООО «Верхнекамьелес». Вчера машину из воды извлечь не удалось. «Толщина льда соответствует всем требованиям», — утверждают комментаторы. Заметим, что вес подобного трактора — порядка 13 тонн.
Пользователи соцсетей отмечают, что этой зимой Кама во многих местах покрыта льдом с полыньями, из-за резких потеплений. Вчера, во время очередной оттепели, температура воздуха была днем +1.
Ночью 3 января (примерно в 00:50 — 04:20) на ледовой переправе на Сылве, вблизи поселка Ильича, машина застряла во льду, сообщили в кунгурской поисково-спасательной службе.