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Posted 20 января, 08:22

Published 20 января, 08:22

Modified 20 января, 08:24

Updated 20 января, 08:24

В Пермском крае под лёд на Каме провалился бульдозер К-700

На севере Прикамья под лёд на переправе провалился бульдозер

20 января 2025, 08:22
Фото: ВКонтакте/ Гайнский округ — наша Малая Родина..

В Пермском крае под лёд на Каме провалился бульдозер К-700

Пострадавших в ходе происшествия нет.

В Гайнском округе на ледовой переправе через Каму в районе Пернаяга 19 января провалился под лед бульдозер К-700 местной компании. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

Тракторист не пострадал. Переправа через реку ведомственная, принадлежащая ООО «Верхнекамьелес». Вчера машину из воды извлечь не удалось. «Толщина льда соответствует всем требованиям», — утверждают комментаторы. Заметим, что вес подобного трактора — порядка 13 тонн.

Пользователи соцсетей отмечают, что этой зимой Кама во многих местах покрыта льдом с полыньями, из-за резких потеплений. Вчера, во время очередной оттепели, температура воздуха была днем +1.

Ночью 3 января (примерно в 00:50 — 04:20) на ледовой переправе на Сылве, вблизи поселка Ильича, машина застряла во льду, сообщили в кунгурской поисково-спасательной службе.

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#Происшествия#Кама#Трактор
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