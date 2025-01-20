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Posted 20 января, 16:05

Published 20 января, 16:05

Modified 20 января, 16:06

Updated 20 января, 16:06

На ул. Рабоче-Крестьянская в Перми с 21 по 23 января ограничат движение

На улице в центре Перми на два дня перекроют движение. Схема

20 января 2025, 16:05
Фото: Яндекс-Карты.

На ул. Рабоче-Крестьянская в Перми с 21 по 23 января ограничат движение

Здесь будут вестись работы на магистральном канализационном коллекторе.

На ул. Рабоче-Крестьянская в Перми с 21 по 23 января ограничат движение транспорта. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут, сообщают в компаниии «НОВОГОР-Прикамье».

Со вторника 21 января до 23 января в связи ремонтом участка сети водоотведения будет закрыт сквозной проезд по ул. Рабоче-Крестьянской на участке от дублера ул. Революции до ул. Фонтанной.

В эти даты будет сделана реновация колодца на магистральном канализационном коллекторе.

Компания «НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения за неудобства.

Участок дороги у дома на Пермской, 86 перекрыли до 1 октября текущего года. Это необходимо для безопасности дорожного движения.

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#Пермь#Ограничение движения#Ограничение
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