На улице в центре Перми на два дня перекроют движение. Схема

Posted 20 января, 16:05
Published 20 января, 16:05
Modified 20 января, 16:06
Updated 20 января, 16:06
На ул. Рабоче-Крестьянская в Перми с 21 по 23 января ограничат движение транспорта. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут, сообщают в компаниии «НОВОГОР-Прикамье».
Со вторника 21 января до 23 января в связи ремонтом участка сети водоотведения будет закрыт сквозной проезд по ул. Рабоче-Крестьянской на участке от дублера ул. Революции до ул. Фонтанной.
В эти даты будет сделана реновация колодца на магистральном канализационном коллекторе.
Компания «НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения за неудобства.
Участок дороги у дома на Пермской, 86 перекрыли до 1 октября текущего года. Это необходимо для безопасности дорожного движения.