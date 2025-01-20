Назван новый президент ФК «Амкар Пермь»

Posted 20 января, 09:14
Published 20 января, 09:14
Modified 20 января, 09:16
Updated 20 января, 09:16
Президентом футбольного клуба «Амкар Пермь» стал бывший замначальника Управления ФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Дмитрий Мартынов родился 15 января 1975 года в Орле. Является воспитанником орловского футбола. Играл на профессиональном уровне за футбольный клуб «Орел» и костромской «Спартак». Более 15 лет проработал на руководящих должностях в органах государственной безопасности. Мартынов приступил к своим обязанностям сегодня, 20 января.
На минувшей неделе пост президента клуба покинул Валерий Чупраков. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.