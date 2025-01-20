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Posted 20 января, 09:14

Published 20 января, 09:14

Modified 20 января, 09:16

Updated 20 января, 09:16

Новым президентом ФК «Амкар Пермь» стал Дмитрий Мартынов

Назван новый президент ФК «Амкар Пермь»

20 января 2025, 09:14
Фото: ВК «Амкар Пермь».

Новым президентом ФК «Амкар Пермь» стал Дмитрий Мартынов

Клуб возглавил бывший замначальника Управления ФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов.

Президентом футбольного клуба «Амкар Пермь» стал бывший замначальника Управления ФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Мартынов родился 15 января 1975 года в Орле. Является воспитанником орловского футбола. Играл на профессиональном уровне за футбольный клуб «Орел» и костромской «Спартак». Более 15 лет проработал на руководящих должностях в органах государственной безопасности. Мартынов приступил к своим обязанностям сегодня, 20 января.

На минувшей неделе пост президента клуба покинул Валерий Чупраков. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

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#Спорт#Пермь#Фк амкар#Амкар-Пермь
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