Неделя профилактики неинфекционных заболеваний стартовала по всей России

На долю смертей от ХНИЗ приходится около 70 процентов всех случаев во всем мире. Это примерно 41 миллион смертей в год, более 40 процентов из которых преждевременные. Наибольшая доля смертности — у сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно от них умирает 17,9 миллиона человек. На втором месте — онкология, на которую приходится более 9 миллионов случаев. В число лидеров также входят респираторные заболевания (3,9 миллиона случаев) и сахарный диабет (1,6 миллиона случаев).