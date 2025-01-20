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Posted 20 января, 10:45

Published 20 января, 10:45

Modified 20 января, 10:45

Updated 20 января, 10:45

Неделя профилактики неинфекционных заболеваний стартовала по всей России

Неделя профилактики неинфекционных заболеваний стартовала по всей России

20 января 2025, 10:45
Фото: 1MI.
Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) занимают лидирующее место среди причин инвалидности и преждевременной смертности в России.

По определению Всемирной организации здравоохранения, ХНИЗ — это болезни, которые отличаются длительным течением и возникают из-за сочетания генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.

На долю смертей от ХНИЗ приходится около 70 процентов всех случаев во всем мире. Это примерно 41 миллион смертей в год, более 40 процентов из которых преждевременные. Наибольшая доля смертности — у сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно от них умирает 17,9 миллиона человек. На втором месте — онкология, на которую приходится более 9 миллионов случаев. В число лидеров также входят респираторные заболевания (3,9 миллиона случаев) и сахарный диабет (1,6 миллиона случаев).

Основными типами хронических неинфекционных заболеваний являются болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественные опухоли, заболевания органов дыхания и сахарный диабет.

Половина вклада в развитие ХНИЗ приходится на семь основных факторов риска: курение, несбалансированное питание, низкая физическая нагрузка, избыточная масса тела, а также злоупотребление алкогольными напитками, повышенные показатели артериального давления и холестерина.

Профилактика неинфекционных заболеваний лежит в основе долголетия и хорошего самочувствия. Регулярные медицинские обследования в сочетании с осведомленностью о факторах риска помогают выявить болезни на начальных стадиях и предотвратить осложнения.

В рамках недели профилактики ХНИЗ акцент делается на следующих профилактических мерах.

Правильное питание

Питание должно быть сбалансированным и содержать большое количество овощей, фруктов и продуктов из цельных злаков. При этом специалисты советуют уменьшить потребление сахара, соли и насыщенных жиров. Умеренное потребление пищи способствует снижению риска ожирения и сопутствующих заболеваний.

Регулярные физические нагрузки

Эксперты советуют заниматься физическими нагрузками минимум 2,5 часа в неделю или ежедневно совершать по 10 тысяч шагов. Также рекомендуется включать в режим дня такие виды физической активности, как пешие прогулки, гимнастика, плавание и любые другие доступные упражнения. Значение физической активности для здоровья человека признано с давних времен. Даже минимальная нагрузка приносит организму пользу.

Отказ от курения и алкоголя

Курение и чрезмерное употребление алкоголя являются главными причинами развития множества неинфекционных заболеваний. Отказ от этих привычек является значительным вкладом в улучшение здоровья.

Контроль уровня стресса

При профилактике ХНИЗ важную роль играет эмоциональная составляющая. Специалисты рекомендуют отдыхать, делать дыхательную гимнастику и контролировать уровень стресса.

Профилактические медицинские осмотры

Самое главное, что ХНИЗ можно обнаружить на ранней стадии, когда у пациента еще нет жалоб. В процессе профилактических обследований выявляются факторы риска заболеваний, что позволяет своевременно скорректировать образ жизни и избежать негативных последствий. В настоящее время ответственное отношение к своему здоровью в тренде. Следует измерять уровень артериального давления, содержание сахара и холестерина в крови, а также проходить флюорографию. Обнаруженные на ранних этапах заболевания можно успешно вылечить. При обнаружении ХНИЗ необходимо регулярно наблюдаться у лечащего врача и соблюдать все его рекомендации.

Соблюдение режима сна и бодрствования

Качественный сон продолжительностью от семи до восьми часов в сутки является фундаментом хорошего самочувствия и здоровья. Важно приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы поддерживать биоритмы организма. При соблюдении режима сна и бодрствования формируется стабильный и нужный ритм функционирования организма.

Если вы будете более внимательны к своему здоровью, постараетесь укреплять иммунитет, соблюдать правила ЗОЖ и регулярно проходить медицинские осмотры, то, скорее всего, сможете избежать ХНИЗ.

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