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Posted 20 января, 03:37

Published 20 января, 03:37

Modified 20 января, 03:39

Updated 20 января, 03:39

В Перми часть домов в трех микрорайонах останется без воды

Некоторые жители Запруда, Левшино и Гайвы временно останутся без воды

20 января 2025, 03:37
Фото: fusionbrain.ai.

В Перми часть домов в трех микрорайонах останется без воды

Сюжет
Коммунальный рай
Рассказываем, где запланированы отключения в ближайшие две недели.

В Перми в ближайшие две недели запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Отдельные дома в краевой столице будут временно оставаться без воды до 2 февраля включительно, сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».

В субботу, 25 января, с 9:00 до 19:00, без водоснабжения останутся дома по улицам:

  • Академика Веденеева, 52;
  • Кронита, 14, 18, 23;
  • Ставропольская, 17, 17а, 19.

28 января с 10:00 до 18:00 важнейшую коммунальную услугу отключат в домах по адресам:

  • ул. Гарцовская, 33;
  • ул. Колыбалова, 2, 24, 25, 26, 27, 28;
  • ул. Кувинская, 34;
  • ул. Народная, 48.

А почти через две недели, 2 февраля, с 9:00 до 19:00, без воды останется часть жителей Гайвы:

  • Вильямса, 4б, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18а (ЦТП №11), 35, 37,37, 37а, 37/1, 37/3, 37б, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 43, 45, 45а (ЦТП №17), 47, 47а;
  • Гайвинская, 6, 8;
  • Маршала Толбухина, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 6, 6а (ЦТП №15), 10а, 12а, 12, 14, 16а;
  • Никитина, 18, 18б, 22;
  • Писарева, 7, 11, 13, 15.

В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» просят пермяков отнестись к работам на сетях с пониманием. Если произошла аварийная ситуация на сетях водоснабжения или канализации или вам не дали воду вовремя, сообщите об этом по телефону 2100-680 и по электронной почте call novogor.perm.ru.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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