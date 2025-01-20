Некоторые жители Запруда, Левшино и Гайвы временно останутся без воды

В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» просят пермяков отнестись к работам на сетях с пониманием. Если произошла аварийная ситуация на сетях водоснабжения или канализации или вам не дали воду вовремя, сообщите об этом по телефону 2100-680 и по электронной почте call novogor.perm.ru.