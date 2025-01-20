Некоторые жители Запруда, Левшино и Гайвы временно останутся без воды

Posted 20 января, 03:37
Published 20 января, 03:37
Modified 20 января, 03:39
Updated 20 января, 03:39
В Перми в ближайшие две недели запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Отдельные дома в краевой столице будут временно оставаться без воды до 2 февраля включительно, сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».
В субботу, 25 января, с 9:00 до 19:00, без водоснабжения останутся дома по улицам:
28 января с 10:00 до 18:00 важнейшую коммунальную услугу отключат в домах по адресам:
А почти через две недели, 2 февраля, с 9:00 до 19:00, без воды останется часть жителей Гайвы:
В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» просят пермяков отнестись к работам на сетях с пониманием. Если произошла аварийная ситуация на сетях водоснабжения или канализации или вам не дали воду вовремя, сообщите об этом по телефону 2100-680 и по электронной почте call novogor.perm.ru.