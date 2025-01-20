Открылась регистрация на «Лыжню России 2025»

Присоединится к празднику спорта может любой желающий независимо от возраста и физической подготовки. В этот раз организаторы подготовили три дистанции: два км для всех желающих без учета возраста, пять км — юноши и девушки 2007 г. р. и моложе и 10 км для мужчин и женщин 2006 годов рождения и старше.