Открылась регистрация на «Лыжню России 2025»

Posted 20 января, 10:35
Published 20 января, 10:35
Modified 20 января, 10:37
Updated 20 января, 10:37
В Пермском крае 8 февраля пройдут соревнования «Лыжня России 2025». Открылась регистрация на ежегодное событие, сообщает краевое минспорта.
Присоединится к празднику спорта может любой желающий независимо от возраста и физической подготовки. В этот раз организаторы подготовили три дистанции: два км для всех желающих без учета возраста, пять км — юноши и девушки 2007 г. р. и моложе и 10 км для мужчин и женщин 2006 годов рождения и старше.
Участие в «Лыжне России» бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются на портале Госуслуги.
В Пермском крае одновременный старт будет дан во всех муниципальных образованиях. В Перми определены сразу два места проведения «Лыжни России» — базы «Пермские медведи» и «Прикамье».
В регионе ежегодно в «Лыжне России» участвуют порядка 15 тысяч жителей. В целом по стране, ожидается, на старт выйдут порядка миллиона любителей активного образа жизни.
Напомним, что для массового катания в Перми и муниципалитетах Прикамья открыли 202 ледовых площадки и 63 лыжных базы.