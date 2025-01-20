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Posted 20 января, 10:35

Published 20 января, 10:35

Modified 20 января, 10:37

Updated 20 января, 10:37

В Пермском крае началась регистрация на «Лыжню России 2025»

Открылась регистрация на «Лыжню России 2025»

20 января 2025, 10:35
Фото: министерство спорта Пермского края.

В Пермском крае началась регистрация на «Лыжню России 2025»

Соревнования запланированы на 8 февраля.

В Пермском крае 8 февраля пройдут соревнования «Лыжня России 2025». Открылась регистрация на ежегодное событие, сообщает краевое минспорта.

Присоединится к празднику спорта может любой желающий независимо от возраста и физической подготовки. В этот раз организаторы подготовили три дистанции: два км для всех желающих без учета возраста, пять км — юноши и девушки 2007 г. р. и моложе и 10 км для мужчин и женщин 2006 годов рождения и старше.

Участие в «Лыжне России» бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются на портале Госуслуги.

В Пермском крае одновременный старт будет дан во всех муниципальных образованиях. В Перми определены сразу два места проведения «Лыжни России» — базы «Пермские медведи» и «Прикамье».

В регионе ежегодно в «Лыжне России» участвуют порядка 15 тысяч жителей. В целом по стране, ожидается, на старт выйдут порядка миллиона любителей активного образа жизни.

Напомним, что для массового катания в Перми и муниципалитетах Прикамья открыли 202 ледовых площадки и 63 лыжных базы.

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#Спорт#Пермь#Лыжня россии
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