Пермский край находится в нижней части рейтинга регионов по уровню преступности

Posted 20 января, 16:35
Published 20 января, 16:35
Modified 20 января, 16:36
Updated 20 января, 16:36
Пермский край оказался на 68-м месте среди регионов России по уровню преступности. Об этом сообщают аналитики РИА Новости.
Согласно данным обнародованного агентством исследования, в 2024 году в регионе на 10 тыс. жителей приходилось 174,3 преступления. Это на 3,8% больше, чем годом ранее. Если говорить об особо тяжких преступлениях, то их за год стало на 2,7% меньше — 45 на 10 тыс. населения.
Всего же за прошлый год, по данным МВД, в России зарегистрировано 1 млн 911,3 тыс. преступлений. Это немногим меньше, чем годом ранее, — на 1,8%. Меньше всего преступлений в прошлом году было в Чеченской Республике (17 на 10 тыс. человек), Ингушетии (37) и Дагестане (43).
Напротив, самыми неблагополучными оказались Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тыс. жителей.
Благодаря расследованию уголовных дел о налоговых преступлениях в Пермском крае, в 2024 году в бюджет удалось вернуть 1,5 млрд рублей (почти в три раза больше, чем годом ранее).