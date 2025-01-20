Пермский край находится в нижней части рейтинга регионов по уровню преступности

Всего же за прошлый год, по данным МВД, в России зарегистрировано 1 млн 911,3 тыс. преступлений. Это немногим меньше, чем годом ранее, — на 1,8%. Меньше всего преступлений в прошлом году было в Чеченской Республике (17 на 10 тыс. человек), Ингушетии (37) и Дагестане (43).