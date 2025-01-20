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Posted 20 января, 16:35

Published 20 января, 16:35

Modified 20 января, 16:36

Updated 20 января, 16:36

Пермский край на 68-м месте среди регионов России по уровню преступности

Пермский край находится в нижней части рейтинга регионов по уровню преступности

20 января 2025, 16:35
Фото: properm.ru.

Пермский край на 68-м месте среди регионов России по уровню преступности

В 2024 году в регионе на 10 тыс. жителей приходилось 174,3 преступления.

Пермский край оказался на 68-м месте среди регионов России по уровню преступности. Об этом сообщают аналитики РИА Новости.

Согласно данным обнародованного агентством исследования, в 2024 году в регионе на 10 тыс. жителей приходилось 174,3 преступления. Это на 3,8% больше, чем годом ранее. Если говорить об особо тяжких преступлениях, то их за год стало на 2,7% меньше — 45 на 10 тыс. населения.

Всего же за прошлый год, по данным МВД, в России зарегистрировано 1 млн 911,3 тыс. преступлений. Это немногим меньше, чем годом ранее, — на 1,8%. Меньше всего преступлений в прошлом году было в Чеченской Республике (17 на 10 тыс. человек), Ингушетии (37) и Дагестане (43).

Напротив, самыми неблагополучными оказались Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тыс. жителей.

Благодаря расследованию уголовных дел о налоговых преступлениях в Пермском крае, в 2024 году в бюджет удалось вернуть 1,5 млрд рублей (почти в три раза больше, чем годом ранее).

#Общество#Преступность#Уровень преступности
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