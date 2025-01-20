Пермяк обманул своих клиентов, желающих установить двери или остеклить балкон

Мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по установке входных дверей и металлопластиковых конструкций. Втираясь в доверие к потенциальным заказчикам, он обещал своевременно и качественно произвести работы, но получив деньги, тратил их на личные нужды и свои обязательства не выполнял.