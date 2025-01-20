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Posted 20 января, 11:05

Published 20 января, 11:05

Modified 20 января, 11:33

Updated 20 января, 11:33

Предприниматель из Перми обманул 4 клиентов, желающих установить двери

Пермяк обманул своих клиентов, желающих установить двери или остеклить балкон

20 января 2025, 11:05

Предприниматель из Перми обманул 4 клиентов, желающих установить двери

Мужчина осуждён по четырём эпизодам мошенничества.

Пермский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Перми. Мужчину признали виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по установке входных дверей и металлопластиковых конструкций. Втираясь в доверие к потенциальным заказчикам, он обещал своевременно и качественно произвести работы, но получив деньги, тратил их на личные нужды и свои обязательства не выполнял.

С июля 2022 по февраль 2023 года пермяк обманул четырех жителей Пермского муниципального округа, желающих установить входную дверь или остеклить балкон.

Судом мужчина признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В Чайковском суд вынес приговор 20-летней девушке — жительнице Свердловской области. Она была курьером мошенников и лишила жителя Чайковского более чем 1,1 млн рублей.

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