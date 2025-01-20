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Posted 20 января, 10:58

Published 20 января, 10:58

Modified 20 января, 11:00

Updated 20 января, 11:00

Пермяков предупреждают о псевдогазете с рекламой «волшебных» лекарств

Пермяков предупреждают о псевдогазете с рекламой «волшебных» лекарств

20 января 2025, 10:58
Фото: ideogram.ai.
В фальшивой газете даже не указан издатель.

Пермяков предупреждают о подозрительной псевдогазете. Издание «ПРО ЗДОРОВЬЕ» начали распространять по почтовым ящикам в подъездах и другим общественным местам. При этом оно не является газетой, не имеет ни тиража, ни информации об издателе.

В псевдогазете рекламируются «чудо»-препараты. Для того, чтобы убедить покупателей приобрести товар, в ненастоящей газете мошенники публикуют фейковые отзывы «врачей» и «покупателей», а продукция реализуется на «распродажах» в спальных районах. Фальшивая газета предназначена для доверчивых пенсионеров, которые готовы потратить последние деньги на якобы чудодейственные препараты и доверяют бумажному формату СМИ.

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю обращают внимание, что биологически активные добавки к пище подлежат государственной регистрации с оформлением соответствующего свидетельства и нанесением обязательной маркировки Data Matrix в системе «Честный знак». Будьте внимательны и не покупайте сомнительные лекарства, а также расскажите своим пожилым родственникам о псевдогазетах.

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#Общество#Пермь#Мошенничество#Мошенники#Роспотребнадзор
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