Пермяков предупреждают о псевдогазете с рекламой «волшебных» лекарств

В псевдогазете рекламируются «чудо»-препараты. Для того, чтобы убедить покупателей приобрести товар, в ненастоящей газете мошенники публикуют фейковые отзывы «врачей» и «покупателей», а продукция реализуется на «распродажах» в спальных районах. Фальшивая газета предназначена для доверчивых пенсионеров, которые готовы потратить последние деньги на якобы чудодейственные препараты и доверяют бумажному формату СМИ.