Первые морозы до -33°! Синоптики рассказали, какой погоды ждать в Прикамье

Крепкие морозы придут в регион в среду, 22 января. В Прикамье погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -28…-33°, в низинах до -32°, днем -25…-20°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. На следующий день местами пройдет небольшой снег. Ночью прогнозируется похолодание до -31…-26°, в низинах до -33°, днем -19…-14°. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с, в горах до 20 м/с.