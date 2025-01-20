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Posted 20 января, 02:18

Published 20 января, 02:18

Modified 20 января, 02:20

Updated 20 января, 02:20

В Прикамье на неделе с 20 января ожидаются крепкие морозы до -33 градусов

Первые морозы до -33°! Синоптики рассказали, какой погоды ждать в Прикамье

20 января 2025, 02:18
Фото: properm.ru.

В Прикамье на неделе с 20 января ожидаются крепкие морозы до -33 градусов

Неделя окажется холоднее климатической нормы впервые за 2,5 месяца.

Первые 30-градусные морозы ожидаются в Пермском крае на этой неделе. Помимо этого, впервые за 2,5 месяца неделя будет холоднее климатической нормы — среднее недельное значение отклонения на уровне около -2°, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Сегодня, 20 января, в Прикамье облачно, умеренный снег. Ночью -5…0°, днем -6…-1°, на севере до -12…-7°. Ветер западной четверти 2-7 м/с. 21 января на севере переменная облачность, небольшие снегопады. Ночью -17…-12°, на севере -23…-18°, днем -20…-15°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Крепкие морозы придут в регион в среду, 22 января. В Прикамье погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -28…-33°, в низинах до -32°, днем -25…-20°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. На следующий день местами пройдет небольшой снег. Ночью прогнозируется похолодание до -31…-26°, в низинах до -33°, днем -19…-14°. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с, в горах до 20 м/с.

Рабочая неделя в Прикамье завершится умеренными снегопадами. 24 января ночью ожидается -16…-11°, днем -14…-9°. Ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. По предварительной информации, в выходные будет умеренно морозная погода с небольшими снегопадами: ночью -18…-13°, днем -13…-8°.

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