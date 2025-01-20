Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2024 года

Posted 20 января, 08:07
Published 20 января, 08:07
Modified 20 января, 08:08
Updated 20 января, 08:08
В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ поддерживает развитие плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях разных уровней.
В 2024 году 22 медали в копилку сборной Пермского края принесла Кира Манохина («Олимпия Пермь», тренер Андрей Орехов). Например, на Играх стран БРИКС, которые проходили 19–21 июня в Казани, она выступала в составе сборной России и завоевала две золотых и одну бронзовую награды. В конце года Кира Манохина стала лауреатом премии «Спортивная элита Прикамья — 2024».
Благодаря успешным выступлениям кандидатами в сборную России по плаванию стали 10 спортсменов Пермского края. Это мастер спорта международного класса Екатерина Сорокина, мастера спорта Руслан Садыков и Ксения Максимова, кандидат в мастера спорта Семен Демидов («Дельфин», Краснокамск, тренер Лидия Бирюкова), мастера спорта Кира Манохина и Кирилл Панцырев («Олимпия-Пермь», тренер Андрей Орехов), мастер спорта Дарья Копылова («Академия игровых видов спорта», Пермь, тренер Олеся Копылова), кандидат в мастера спорта Тимофей Пермяков, («БМ», Пермь, тренер Андрей Главатских), мастера спорта Глеб Буслаев и Виталий Маев («Кристалл», Березники, тренер Елена Колпакова).
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“, президент ОО „Федерация плавания Пермского края“:
Благодаря статусу базового вида спорта Пермского края на 2022–2026 годы плавание активно развивается. Спортсменов становится все больше, и конкуренция между ними увеличивается. Это неизбежно влечет улучшение спортивных результатов. В итоге мы видим, что год от года количество медалей у наших пловцов на внешних соревнованиях неуклонно растет, а в сборной России выступает больше пермяков.
В 2024 году Федерация плавания Пермского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона, а также «Уралхима» организовала два региональных чемпионата и три первенства. Следующие региональные старты — Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию — запланированы на 11–13 февраля 2025 года. Они пройдут в бассейне «Олимпия Пермь».