Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2024 года

В 2024 году Федерация плавания Пермского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона, а также «Уралхима» организовала два региональных чемпионата и три первенства. Следующие региональные старты — Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию — запланированы на 11–13 февраля 2025 года. Они пройдут в бассейне «Олимпия Пермь».