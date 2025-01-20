Продолжается расследование дела о поджоге пермского офиса «Единой России»

Всего они пробыли под домашним арестом чуть менее трех месяцев с момента задержания после поджога офиса партии. Поздно вечером 24 октября прошлого года женщины пришли с семью бутылками «коктейля Молотов» и баллоном — газовой горелкой к зданию офиса «Единой России» на ул. Плеханова, 12. Дочь начала разбивать окна, мать зажигала бутылки и бросала их.