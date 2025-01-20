Продолжается расследование дела о поджоге пермского офиса «Единой России»

Posted 20 января, 13:27
Published 20 января, 13:27
Modified 20 января, 13:29
Updated 20 января, 13:29
Судья Свердловского районного суда Юлия Трошева по ходатайству следствия не стала продлевать срок содержания под домашним арестом уроженкам Гайн, матери и дочери Наталье и Екатерине Дегтянниковым. В октябре прошлого года двух женщин задержали спустя сутки после ночного поджога офиса «Единой России». Им было предъявлено умышленной порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Сегодня женщинам был назначен запрет определенных действий. До завершения расследования им запрещено пользоваться связью и интернетом, за исключением вызова экстренных служб и врача.
Всего они пробыли под домашним арестом чуть менее трех месяцев с момента задержания после поджога офиса партии. Поздно вечером 24 октября прошлого года женщины пришли с семью бутылками «коктейля Молотов» и баллоном — газовой горелкой к зданию офиса «Единой России» на ул. Плеханова, 12. Дочь начала разбивать окна, мать зажигала бутылки и бросала их.
Они успели закинуть горящие бутылки в помещение дважды, после чего у старшей женщины загорелся рукав куртки. Тогда женщины, не обращая внимания на окрики очевидцев, убежали от здания в сторону трамвайных путей. Сейчас на время ремонта офис «Единой России» переехал в другое место.