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Posted 20 января, 12:51

Published 20 января, 12:51

Modified 20 января, 12:53

Updated 20 января, 12:53

Просил сделать «Город встреч» потише. Пермский пикетчик судится с властями

Просил сделать «Город встреч» потише. Пермский пикетчик судится с властями

20 января 2025, 12:51
Фото: t.me/ograperm. properm.ru.
Пермяк Виктор Гилин вышел в суд с иском, чтобы признать незаконным бездействие властей, допускающих громкую музыку в центре города.

Пермяк Виктор Гилин, более известный в Перми по своим одиночным пикетам у административных зданий, судится с полицией и властями из-за громкой музыки во время финального концерта летнего фестиваля «Город встреч» 24 августа у «Театра», стало известно журналисту Properm.ru.

Свои требования к властям и полиции Гилин выдвинул еще в ноябре прошлого года, рассказали журналисту Properm.ru в Ленинском районном суде. За поздний шум он просит выплатить ему 20 тыс. рублей компенсации морального вреда, 100 тыс. рублей судебных расходов и 3 тыс. рублей — госпошлину.

Как пишет в своем иске «бывший профессиональный судовой инженер-механик» Гилин, 24 августа он пришел к театру, где был «неприятно атакован звуковой атакой со сценической площадки». Гилин в иске указывает, что по показаниям его шумомера, громкость звука превышала нормы — по его оценкам это было 100-110 дБ, тогда как уровень городского шума не должен превышать 55дБ, чем он был «до глубины души поражен».

Известно, что на городской эспланаде в «Ночь города» выступал Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой, посвященной 40-летию легендарной группы Nautilus Pompilius. Музыканты выступили с ретроспективой песен группы в сопровождении мультимедийного шоу. В тот момент, когда на место приходил Гилин, шла репетиция концерта.

В своем иске Гилин рассказывает, что он обратился к «некомпетентному технику» Андрею Лодыжникову и попросил сделать тише, но тот ничего не изменил. К звучанию музыки на центральной городской площадке Гилин применяет в иске множество эпитетов: «безумное, пир во время чумы» и другие. Все происходящее 24 августа он называет «халтурой, не имеющей ничего общего с истинным достойным восприятием музыки».

После того, как общение с организаторами событий не помогло, Виктор Гилин обратился в полицию по номеру «112», он также ярко описывает в заявлении сложности с общением по телефону: «с трудом разбирал слова и так далее».

Гилин указывает, что покинул концертную площадку после награждения многодетных семей. В иске он пишет, что звук улицы и шум в ушах после посещения эспланады преследовал его долгое время.

Уже после праздников Виктор Гилин некоторое время ждал реакции на его сообщение о нарушениях от полиции, но ничего не произошло. После чего известный пикетчик обратился в суд в административным иском, в котором он просит признать незаконными бездействие властей и полиции.

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#Происшествия#Общество#Суд
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