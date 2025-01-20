Просил сделать «Город встреч» потише. Пермский пикетчик судится с властями

Как пишет в своем иске «бывший профессиональный судовой инженер-механик» Гилин, 24 августа он пришел к театру, где был «неприятно атакован звуковой атакой со сценической площадки». Гилин в иске указывает, что по показаниям его шумомера, громкость звука превышала нормы — по его оценкам это было 100-110 дБ, тогда как уровень городского шума не должен превышать 55дБ, чем он был «до глубины души поражен».