Пьяного гостя из Владимирской области задержали в пермском аэропорту

Posted 20 января, 06:29
Published 20 января, 06:29
Modified 20 января, 06:31
Updated 20 января, 06:31
Молодой житель Владимирской области хотел после вахты улететь к подруге в Москве, но попал в полицию. А все потому, что оказался пьяным в аэропорту Перми.
17 января в Линейное отделение полиции в аэропорту города Пермь поступило сообщение, что на входе в аэровокзал мужчина нарушает общественный порядок. Правоохранители задержали 25-летнего жителя Владимирской области на месте. Мужчина был пьян, не ориентировался в пространстве и невнятно разговаривал, сообщает полиция на транспорте.
Нарушителя задержали и доставили отделение, где направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила состояние опьянения, в выдыхаемом воздухе мужчины обнаружено 0,839 мг/л алкоголя.
Задержанный рассказал, он собирался улететь в Москву к подруге после вахты. По дороге в аэропорт молодой человек перебрал с алкоголем. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». До полного вытрезвления и рассмотрения административного материала мужчину поместили в специальное помещение для задержанных.
В 2023 году нарушитель судим по части 1 статьи 158 УК РФ и ранее привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.