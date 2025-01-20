Пьяного гостя из Владимирской области задержали в пермском аэропорту

Задержанный рассказал, он собирался улететь в Москву к подруге после вахты. По дороге в аэропорт молодой человек перебрал с алкоголем. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». До полного вытрезвления и рассмотрения административного материала мужчину поместили в специальное помещение для задержанных.