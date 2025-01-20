properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 06:29

Published 20 января, 06:29

Modified 20 января, 06:31

Updated 20 января, 06:31

Пьяного гостя из Владимирской области задержали в пермском аэропорту

Пьяного гостя из Владимирской области задержали в пермском аэропорту

20 января 2025, 06:29
Фото: Полиция на транспорте.
Сюжет
Аэропорт
Мужчина хотел улететь к подруге после вахты.

Молодой житель Владимирской области хотел после вахты улететь к подруге в Москве, но попал в полицию. А все потому, что оказался пьяным в аэропорту Перми.

17 января в Линейное отделение полиции в аэропорту города Пермь поступило сообщение, что на входе в аэровокзал мужчина нарушает общественный порядок. Правоохранители задержали 25-летнего жителя Владимирской области на месте. Мужчина был пьян, не ориентировался в пространстве и невнятно разговаривал, сообщает полиция на транспорте.

Нарушителя задержали и доставили отделение, где направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила состояние опьянения, в выдыхаемом воздухе мужчины обнаружено 0,839 мг/л алкоголя.

Задержанный рассказал, он собирался улететь в Москву к подруге после вахты. По дороге в аэропорт молодой человек перебрал с алкоголем. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». До полного вытрезвления и рассмотрения административного материала мужчину поместили в специальное помещение для задержанных.

В 2023 году нарушитель судим по части 1 статьи 158 УК РФ и ранее привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

Читайте также:
В пермском аэропорту был задержан вылет двух авиалайнеров из-за меток на радарахВ пермском аэропорту опаздывают по прибытию два рейсаВ Перми самолёт при посадке задавил лису на ВПП аэропорта Большое Савино
#Аэропорт#Пермский аэропорт#Алкоголь#Аэропорт пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика