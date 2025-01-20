«Умные» остановки и домофоны Перми подключат к системе оповещения о ЧС

Posted 20 января, 11:41
Published 20 января, 11:41
Modified 20 января, 11:42
Updated 20 января, 11:42
В Перми «умные» остановки и домофоны подключат к системе оповещения о ЧС. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на министерство территориальной безопасности Прикамья.
Тестовые испытания прошли успешно. В дальнейшем эти системы планируются «к сопряжению с муниципальными системами оповещения населения», отмечают чиновники.
Расширение системы оповещения предусматривает федеральная Концепция организации оповещения населения РФ. Она была одобрена правительственной комиссией МЧС России и предназначена для доведения экстренной информации до населения.
В декабре сообщалось, что в Перми могут появиться теплые остановки. Правда, возможность установки таких павильонов требует дополнительной проработки технической и нормативной базы.