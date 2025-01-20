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Posted 20 января, 11:41

Published 20 января, 11:41

Modified 20 января, 11:42

Updated 20 января, 11:42

В Перми «умные» остановки и домофоны подключат к системе оповещения о ЧС

«Умные» остановки и домофоны Перми подключат к системе оповещения о ЧС

20 января 2025, 11:41
Фото: properm.ru.

В Перми «умные» остановки и домофоны подключат к системе оповещения о ЧС

Сюжет
Пермская езда
Тестовые испытания прошли успешно.

В Перми «умные» остановки и домофоны подключат к системе оповещения о ЧС. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на министерство территориальной безопасности Прикамья.

Тестовые испытания прошли успешно. В дальнейшем эти системы планируются «к сопряжению с муниципальными системами оповещения населения», отмечают чиновники.

Расширение системы оповещения предусматривает федеральная Концепция организации оповещения населения РФ. Она была одобрена правительственной комиссией МЧС России и предназначена для доведения экстренной информации до населения.

В декабре сообщалось, что в Перми могут появиться теплые остановки. Правда, возможность установки таких павильонов требует дополнительной проработки технической и нормативной базы.

#Пермская езда#Пермь#Система оповещения
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