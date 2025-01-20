Уроженец Перми сыграл в сатирическом сериале «Дорогой родственник»

Режиссером проекта стала Анна Пармас, снявшая одну из новелл фильма «Ёлки последние» (6+). По сюжету «Дорогого родственника», семья Громовых решает продать квартиру и разъехаться. Однако в квартире прописан алкоголик Дима (Тимофей Трибунцев), который ушел из семьи несколько лет назад. Семья нашла Диму и уговаривает его выписаться из жилья, но он не соглашается и продолжает портить родным жизнь. Тогда они решают расправиться с мужчиной.