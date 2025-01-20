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Posted 20 января, 05:25

Published 20 января, 05:25

Modified 20 января, 05:27

Updated 20 января, 05:27

Уроженец Перми Алексей Базанов снялся в новом сатирическом сериале

Уроженец Перми сыграл в сатирическом сериале «Дорогой родственник»

20 января 2025, 05:25
Фото: пресс-служба ПАО «МТС».

Уроженец Перми Алексей Базанов снялся в новом сатирическом сериале

Актер мог запомниться зрителю по роли в «Реальных пацанах».

Актер из Перми Алексей Базанов снялся в сатирическом сериале «Дорогой родственник» (18+). Премьера первых двух серий пройдет в онлайн-кинотеатре KION на следующей неделе, 1 февраля, сообщает пресс-служба ПАО «МТС».

Режиссером проекта стала Анна Пармас, снявшая одну из новелл фильма «Ёлки последние» (6+). По сюжету «Дорогого родственника», семья Громовых решает продать квартиру и разъехаться. Однако в квартире прописан алкоголик Дима (Тимофей Трибунцев), который ушел из семьи несколько лет назад. Семья нашла Диму и уговаривает его выписаться из жилья, но он не соглашается и продолжает портить родным жизнь. Тогда они решают расправиться с мужчиной.

Персонаж Алексея Базанова — Валера из Сургута, новый ухажер главной героини Ирины (Анна Михалкова). Он кажется обычным провинциальным бизнесменом, однако совсем не так прост.

По данным портала «Кинопоиск», Алексей Базанов родился 11 июля 1985 года. В его фильмографии уже 14 работ. Среди них — роль в фильме «Реальные пацаны против зомби» (16+), комедийном сериале «Реальные пацаны» (16+) и в многосерийной комедии «Патриот» (16+), в которой пермяк выступил и в качестве сценариста.

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#Пермь#Искусство#Кино#Сериал
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