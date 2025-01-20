В Чернушке руководитель сельхозкооператива не выплатил более 3,5 миллионов налогов

Березниковский городской суд в ближайшее время будет рассматривать иск прокуратуры к директору ООО «Трест „Уралстальконструкция-СМУ 7“ Алексею Дерябину из Березников. Его обвиняют в уклонении от налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере (п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ). Размер ущерба от действий руководителя компании составляет более 72 млн рублей, стало известно журналисту Properm.ru.