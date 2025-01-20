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Posted 20 января, 13:12

Published 20 января, 13:12

Modified 20 января, 13:13

Updated 20 января, 13:13

В Пермском крае руководитель СПК накопил 3,5 млн рублей задолженности по налогам

В Чернушке руководитель сельхозкооператива не выплатил более 3,5 миллионов налогов

20 января 2025, 13:12
Фото: 1MI.

В Пермском крае руководитель СПК накопил 3,5 млн рублей задолженности по налогам

Сюжет
Налоги
Дело в отношении мужчины передано в суд.

Прокуратура Чернушинского района утвердила обвинительное заключение в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Мужчина уличен в неуплате налогов, сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, в период с 28 февраля по 31 июля 2024 года обвиняемый, являясь председателем сельскохозяйственного производственного кооператива, не платил налогов и накопил более 3,5 млн рублей задолженности. Располагая необходимыми средствами для ее погашения, мужчина расходовал сумму на иные нужды.

В ходе следствия организацией был полностью возмещен причиненный ущерб.

Сейчас председатель обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Уголовное дело направлено в Чернушинский районный суд для рассмотрения по существу.

Березниковский городской суд в ближайшее время будет рассматривать иск прокуратуры к директору ООО «Трест „Уралстальконструкция-СМУ 7“ Алексею Дерябину из Березников. Его обвиняют в уклонении от налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере (п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ). Размер ущерба от действий руководителя компании составляет более 72 млн рублей, стало известно журналисту Properm.ru.

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#Налоги#Экономика#Налог#Налоги и сборы
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