В Чернушке руководитель сельхозкооператива не выплатил более 3,5 миллионов налогов

Posted 20 января, 13:12
Published 20 января, 13:12
Modified 20 января, 13:13
Updated 20 января, 13:13
Прокуратура Чернушинского района утвердила обвинительное заключение в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Мужчина уличен в неуплате налогов, сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, в период с 28 февраля по 31 июля 2024 года обвиняемый, являясь председателем сельскохозяйственного производственного кооператива, не платил налогов и накопил более 3,5 млн рублей задолженности. Располагая необходимыми средствами для ее погашения, мужчина расходовал сумму на иные нужды.
В ходе следствия организацией был полностью возмещен причиненный ущерб.
Сейчас председатель обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Уголовное дело направлено в Чернушинский районный суд для рассмотрения по существу.
Березниковский городской суд в ближайшее время будет рассматривать иск прокуратуры к директору ООО «Трест „Уралстальконструкция-СМУ 7“ Алексею Дерябину из Березников. Его обвиняют в уклонении от налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере (п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ). Размер ущерба от действий руководителя компании составляет более 72 млн рублей, стало известно журналисту Properm.ru.