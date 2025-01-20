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Posted 20 января, 12:40

Published 20 января, 12:40

Modified 20 января, 12:42

Updated 20 января, 12:42

В Каменном городе создадут специальное место для фотосессий

В Каменном городе создадут специальное место для фотосессий

20 января 2025, 12:40
Фото: properm.ru.
Сюжет
Туризм
Также там обустроят специальные зоны отдыха.

В Пермском крае продолжают благоустраивать Каменный город. В 2025 году там появится фотозона, сообщили в краевом Министерстве природных ресурсов.

Уже сейчас укладывают настил от самого Каменного города в сторону автомобильной дороги. Настил вокруг скал уже уложен. Кроме того, в этом году на территории природной достопримечательности оборудуют входную группу, места отдыха, навигационные и эколо-просветительские аншлаги. Появятся указатели и фотозона.

Экотропу протяженностью около 1,3 км в Каменном городе начали строить в августе прошлого года. На нее выделили 23 млн рублей. Планировалось, что работы завершатся в декабре 2024 года.

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#Туризм#Внутренний туризм#Каменный город#Региональный туризм
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