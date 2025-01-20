В Каменном городе создадут специальное место для фотосессий

Posted 20 января, 12:40
Published 20 января, 12:40
Modified 20 января, 12:42
Updated 20 января, 12:42
В Пермском крае продолжают благоустраивать Каменный город. В 2025 году там появится фотозона, сообщили в краевом Министерстве природных ресурсов.
Уже сейчас укладывают настил от самого Каменного города в сторону автомобильной дороги. Настил вокруг скал уже уложен. Кроме того, в этом году на территории природной достопримечательности оборудуют входную группу, места отдыха, навигационные и эколо-просветительские аншлаги. Появятся указатели и фотозона.
Экотропу протяженностью около 1,3 км в Каменном городе начали строить в августе прошлого года. На нее выделили 23 млн рублей. Планировалось, что работы завершатся в декабре 2024 года.