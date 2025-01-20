В Каменном городе создадут специальное место для фотосессий

Уже сейчас укладывают настил от самого Каменного города в сторону автомобильной дороги. Настил вокруг скал уже уложен. Кроме того, в этом году на территории природной достопримечательности оборудуют входную группу, места отдыха, навигационные и эколо-просветительские аншлаги. Появятся указатели и фотозона.