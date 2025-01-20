В «Матче» всех звезд» Единой лиги ВТБ будут играть два игрока «Пармы»

Posted 20 января, 09:06
Published 20 января, 09:06
Modified 20 января, 10:24
Updated 20 января, 10:24
В финальный состав команд на Матч Всех Звезд 2025 Единой лиги ВТБ попали два игрока пермской «Пармы». Об этом сообщают организаторы матча.
За команду Хозяев будет играть Самсон Руженцев. В сборной Гостей будет представлен Ройс Хэмм.
Всего же в самом ярком баскетбольном событии зимы 16 февраля примут участие 24 баскетболиста Единой Лиги. Матч будет проводится на «ВТБ Арене» в Москве.
В ноябре форварда пермского БК «Парма» Льва Свинина включили в окончательный состав национальной сборной России по баскетболу, сообщили в пресс-службе спортивной команды.