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Posted 20 января, 09:06

Published 20 января, 09:06

Modified 20 января, 10:24

Updated 20 января, 10:24

В «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ будут играть два игрока пермской «Пармы»

В «Матче» всех звезд» Единой лиги ВТБ будут играть два игрока «Пармы»

20 января 2025, 09:06
Фото: Единая лига ВТБ.

В «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ будут играть два игрока пермской «Пармы»

От нашего клуба будут участвовать Самсон Руженцев и Ройс Хэмм.

В финальный состав команд на Матч Всех Звезд 2025 Единой лиги ВТБ попали два игрока пермской «Пармы». Об этом сообщают организаторы матча. 

За команду Хозяев будет играть Самсон Руженцев. В сборной Гостей будет представлен Ройс Хэмм.

Всего же в самом ярком баскетбольном событии зимы 16 февраля примут участие 24 баскетболиста Единой Лиги. Матч будет проводится на «ВТБ Арене» в Москве.

В ноябре форварда пермского БК «Парма» Льва Свинина включили в окончательный состав национальной сборной России по баскетболу, сообщили в пресс-службе спортивной команды.

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#Спорт#Пермь
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