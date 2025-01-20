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Posted 20 января, 02:58

Published 20 января, 02:58

Modified 20 января, 03:00

Updated 20 января, 03:00

В мэрии прокомментировали ДТП с автобусом, врезавшимся в дом на Мильчакова, 18

В мэрии Перми прокомментировали ДТП с автобусом, врезавшимся в жилой дом

20 января 2025, 02:58
Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В мэрии прокомментировали ДТП с автобусом, врезавшимся в дом на Мильчакова, 18

Сюжет
Дтп
Инцидент взяла на контроль районная прокуратура.

В ДТП с автобусом маршрута №77, случившемся в субботу днем, 18 января, никто не пострадал, подтверждает пресс-служба мэрии Перми. Предварительно водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. ДТП случилось во время межрейсового отстоя, никто не пострадал.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края пояснили, что водитель автобуса потерял управление и въехал в угол жилого дома по ул. Мильчакова, 18. В результате инцидента пострадавших нет. Прокуратура Дзержинского района взяла на контроль установление обстоятельств и причины аварии. Если выяснится, что был нарушен закон, ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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