В мэрии Перми прокомментировали ДТП с автобусом, врезавшимся в жилой дом

Posted 20 января, 02:58
Published 20 января, 02:58
Modified 20 января, 03:00
Updated 20 января, 03:00
В ДТП с автобусом маршрута №77, случившемся в субботу днем, 18 января, никто не пострадал, подтверждает пресс-служба мэрии Перми. Предварительно водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. ДТП случилось во время межрейсового отстоя, никто не пострадал.
В пресс-службе прокуратуры Пермского края пояснили, что водитель автобуса потерял управление и въехал в угол жилого дома по ул. Мильчакова, 18. В результате инцидента пострадавших нет. Прокуратура Дзержинского района взяла на контроль установление обстоятельств и причины аварии. Если выяснится, что был нарушен закон, ведомство примет меры прокурорского реагирования.