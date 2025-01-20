В мэрии Перми прокомментировали ДТП с автобусом, врезавшимся в жилой дом

В пресс-службе прокуратуры Пермского края пояснили, что водитель автобуса потерял управление и въехал в угол жилого дома по ул. Мильчакова, 18. В результате инцидента пострадавших нет. Прокуратура Дзержинского района взяла на контроль установление обстоятельств и причины аварии. Если выяснится, что был нарушен закон, ведомство примет меры прокурорского реагирования.