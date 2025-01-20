В Москве завершили расследование дела о взятках генералу от менеджеров «Телты»

Posted 20 января, 11:00
Published 20 января, 11:00
Modified 20 января, 13:01
Updated 20 января, 13:01
Завершено расследование уголовному делу в отношении начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба военного следственного управления СК России. После того, как в отношении него дали признательные показания обвиняемые в мошенничестве при поставках Минобороны бывший гендиректор «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина.
Генерал Шамарин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст. 290 УК РФ). По мнению следствия он получил от должностных лиц ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции для нужд Минобороны России в ходе исполнения государственного оборонного заказа. Ранее он полностью признал вину.
В конце октября прошлого года стало известно, что по делу о взятках от топ-менеджеров «Телты» арестован еще один генерал — бывший начальник 1-го управления главного управления связи Минобороны, генера-майор Александр Оглоблин.
Военными следователями установлено, что в период с 2019 по 2023 годы Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи для нужд Минобороны России на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
Ранее на имущество Шамарина — автомобиль, квартиру и денежные средства, судом наложен арест на сумму, равную полученной им взятки. По ходатайству следователя ГВСУ СК России 235 гарнизонный военный суд 15 января продлил Шамарину арест в СИЗО.
Известно, что «Телта» в 2015 году получила госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Сейчас объем исков Минобороны РФ к «Телте» из-за неисполнения контрактов составляет более 100 млн рублей.