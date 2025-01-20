В соцсетях Екатеринбурга оклеветали судью из Кунгура

В соцсетях в Екатеринбурге завирусилась новость о судье, пойманной 18 января активистами из «Русской общины» за рулем с признаками опьянения. Когда общественники шли по Белореченской улице, они увидели стоящий на аварийке красный Hundai с екатеринбургскими номерами, водительская дверь была открыта. Когда мужчины стали разговаривать с водительницей, выяснилось, что она ведет себя не очень адекватно.