В соцсетях Екатеринбурга оклеветали судью из Кунгура

Posted 20 января, 07:53
Published 20 января, 07:53
Modified 20 января, 08:04
Updated 20 января, 08:04
В соцсетях в Екатеринбурге завирусилась новость о судье, пойманной 18 января активистами из «Русской общины» за рулем с признаками опьянения. Когда общественники шли по Белореченской улице, они увидели стоящий на аварийке красный Hundai с екатеринбургскими номерами, водительская дверь была открыта. Когда мужчины стали разговаривать с водительницей, выяснилось, что она ведет себя не очень адекватно.
По словам очевидцев, алкотестер показал, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее автомобиль забрал эвакуатор.
«В отношении женщины сотрудники ГАИ составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП, автомашина эвакуирована на специализированную стоянку. По данному факту проводится проверка», — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Первоисточником стал паблик «Злой Екатеринбург», где было размещено видео. Во время общения с активистами молодая блондинка за рулем красного автомобиля показала удостоверение из которого стало известно, что молодая женщина работает в суде. Из документа также узнали и ее имя, которое произносит человек на видео: Ольга Исакова.
Вероятно, не найдя другой информации по поиску в интернете, екатеринбургские блогеры назвали виновницу ЧП судьей Кунгурского городского суда, но это оказалось не верной информацией.
Как журналисту Properm.ru пояснили в Пермском краевом суде, уже по внешнему виду удостоверения понятно, что документ принадлежит не судье: «на обложке удостоверения судьи содержится надпись „Российская Федерация“, никак не „Верховный суд Российской Федерации“. Подобная надпись — „Верховный суд Российской Федерации“ — содержится на удостоверении сотрудника аппарата».
При боле детальном поиске в интернете оказывается, что в Пермском крае и Екатеринбурге в судах работают полные тезки: Ольги Владимировны Исаковы. Одна из них — в суде Екатеринбурге, вторая — действительно в Кунгурском городском суде.
По имеющейся информации, 18 января кунгурячка была дома и по Екатеринбургу не ездила. Это подтвердил и председатель Кунгурского городского суда Лев Оборин. Но даже не это важно, в поиске Яндекса легко находится портрет жительницы Прикамья и он явно не совпадает с изображением блондинки из Свердловской области.
Мы попытались связаться с судьей Кунгурского городского суда, но она сегодня весь день занята в процессах. Поэтому мы не смогли получить ответ на вопрос: будут ли многочисленные паблики Екатеринбурга и Перми привлечены к ответственности за фейк.