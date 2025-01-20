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Posted 20 января, 07:53

Published 20 января, 07:53

Modified 20 января, 08:04

Updated 20 января, 08:04

В соцсетях Екатеринбурга оклеветали судью из Кунгура

В соцсетях Екатеринбурга оклеветали судью из Кунгура

20 января 2025, 07:53
Блогеры из Екатеринбурга не разобрались в ситуации и перепутали двух женщин-сотрудниц судов.

В соцсетях в Екатеринбурге завирусилась новость о судье, пойманной 18 января активистами из «Русской общины» за рулем с признаками опьянения. Когда общественники шли по Белореченской улице, они увидели стоящий на аварийке красный Hundai с екатеринбургскими номерами, водительская дверь была открыта. Когда мужчины стали разговаривать с водительницей, выяснилось, что она ведет себя не очень адекватно.

По словам очевидцев, алкотестер показал, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее автомобиль забрал эвакуатор.

«В отношении женщины сотрудники ГАИ составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП, автомашина эвакуирована на специализированную стоянку. По данному факту проводится проверка», — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Фото: Злой Екатеринбург

Первоисточником стал паблик «Злой Екатеринбург», где было размещено видео. Во время общения с активистами молодая блондинка за рулем красного автомобиля показала удостоверение из которого стало известно, что молодая женщина работает в суде. Из документа также узнали и ее имя, которое произносит человек на видео: Ольга Исакова.

Вероятно, не найдя другой информации по поиску в интернете, екатеринбургские блогеры назвали виновницу ЧП судьей Кунгурского городского суда, но это оказалось не верной информацией.

Как журналисту Properm.ru пояснили в Пермском краевом суде, уже по внешнему виду удостоверения понятно, что документ принадлежит не судье: «на обложке удостоверения судьи содержится надпись „Российская Федерация“, никак не „Верховный суд Российской Федерации“. Подобная надпись — „Верховный суд Российской Федерации“ — содержится на удостоверении сотрудника аппарата».

Фото: Злой Екатеринбург

При боле детальном поиске в интернете оказывается, что в Пермском крае и Екатеринбурге в судах работают полные тезки: Ольги Владимировны Исаковы. Одна из них — в суде Екатеринбурге, вторая — действительно в Кунгурском городском суде.

По имеющейся информации, 18 января кунгурячка была дома и по Екатеринбургу не ездила. Это подтвердил и председатель Кунгурского городского суда Лев Оборин. Но даже не это важно, в поиске Яндекса легко находится портрет жительницы Прикамья и он явно не совпадает с изображением блондинки из Свердловской области.

Слева — судья из Кунгура, справа на скриншоте видео — сотрудница суда из Свердловской области
Слева — судья из Кунгура, справа на скриншоте видео — сотрудница суда из Свердловской области

Мы попытались связаться с судьей Кунгурского городского суда, но она сегодня весь день занята в процессах. Поэтому мы не смогли получить ответ на вопрос: будут ли многочисленные паблики Екатеринбурга и Перми привлечены к ответственности за фейк.

#Происшествия#Общество#Суд#Фейки
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