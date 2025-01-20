В центре Перми более чем на восемь месяцев закрыли участок дороги

Posted 20 января, 06:15
Published 20 января, 06:15
Modified 20 января, 06:17
Updated 20 января, 06:17
Участок дороги у дома на Пермской, 86 перекрыли до 1 октября текущего года. Это необходимо для безопасности дорожного движения, объяснили в пресс-службе Минтранса Прикамья. Движение ограничено для всего транспорта. Власти просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты поездок. Ранее участок рядом с Пермской, 86 закрывали в ноябре.
На Пермской, 86 сейчас строится клубный дом «Строганов». Возведением монолитной десятиэтажки на 80 квартир занимается ООО «Специализированный застройщик „Пермская“». Проектная документация была одобрена в январе 2023 года, а стройка началась спустя несколько месяцев, в мае. Проект намерены завершить в IV квартале 2025 года, по данным дом.рф, выдача ключей запланирована на конец марта 2026 года.