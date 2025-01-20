В центре Перми более чем на восемь месяцев закрыли участок дороги

Участок дороги у дома на Пермской, 86 перекрыли до 1 октября текущего года. Это необходимо для безопасности дорожного движения, объяснили в пресс-службе Минтранса Прикамья. Движение ограничено для всего транспорта. Власти просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты поездок. Ранее участок рядом с Пермской, 86 закрывали в ноябре.