Власти Перми хотят взыскать с мужского монастыря более 400 тысяч рублей. За что?

Posted 20 января, 04:54
Published 20 января, 04:54
Modified 20 января, 04:58
Updated 20 января, 04:58
Департамент земельных отношений (ДЗО) администрации Перми подал иск к Пермскому Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю. Материалы поступили в Арбитражный суд Прикамья в минувший вторник, 14 января, обращает внимание «Ъ-Прикамье».
Сумма исковых требований — 408,4 тыс. рублей. В ДЗО пояснили, что намерены взыскать задолженность по ранее заключенному договору аренды земельного участка с религиозной организацией «Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь Пермской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)».
Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь является одним из основных действующих монастырей Пермской Епархии Русской Православной Церкви Московского патриархата. Он был учрежден по благословению Священного Синода РПЦ 5 мая 1995 года при храме Святой Живоначальной Троицы. Монастырь располагается в Мотовилихинском районе, на ул. Висимская, 4а, в нем и его скитах подвизается около 70 человек, более 20 из их приняли постриг. Кроме того, при религиозном учреждении обучаются студенты иконописного отделения Пермской духовной семинарии.