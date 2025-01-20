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Posted 20 января, 04:54

Published 20 января, 04:54

Modified 20 января, 04:58

Updated 20 января, 04:58

Мужской монастырь в Перми задолжал чиновникам более 400 тыс. рублей

Власти Перми хотят взыскать с мужского монастыря более 400 тысяч рублей. За что?

20 января 2025, 04:54
Фото: vk.com/permstefan.

Мужской монастырь в Перми задолжал чиновникам более 400 тыс. рублей

Сюжет
Администрация Перми
Дата первого судебного заседания пока не назначена.

Департамент земельных отношений (ДЗО) администрации Перми подал иск к Пермскому Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю. Материалы поступили в Арбитражный суд Прикамья в минувший вторник, 14 января, обращает внимание «Ъ-Прикамье».

Сумма исковых требований — 408,4 тыс. рублей. В ДЗО пояснили, что намерены взыскать задолженность по ранее заключенному договору аренды земельного участка с религиозной организацией «Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь Пермской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)».

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь является одним из основных действующих монастырей Пермской Епархии Русской Православной Церкви Московского патриархата. Он был учрежден по благословению Священного Синода РПЦ 5 мая 1995 года при храме Святой Живоначальной Троицы. Монастырь располагается в Мотовилихинском районе, на ул. Висимская, 4а, в нем и его скитах подвизается около 70 человек, более 20 из их приняли постриг. Кроме того, при религиозном учреждении обучаются студенты иконописного отделения Пермской духовной семинарии.

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#Общество#Пермь#Арбитражный суд#Администрация Перми#Департамент земельных отношений#Монастырь
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