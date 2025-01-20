Власти Перми хотят взыскать с мужского монастыря более 400 тысяч рублей. За что?

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь является одним из основных действующих монастырей Пермской Епархии Русской Православной Церкви Московского патриархата. Он был учрежден по благословению Священного Синода РПЦ 5 мая 1995 года при храме Святой Живоначальной Троицы. Монастырь располагается в Мотовилихинском районе, на ул. Висимская, 4а, в нем и его скитах подвизается около 70 человек, более 20 из их приняли постриг. Кроме того, при религиозном учреждении обучаются студенты иконописного отделения Пермской духовной семинарии.