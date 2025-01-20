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Posted 20 января, 13:44

Published 20 января, 13:44

Modified 20 января, 13:46

Updated 20 января, 13:46

В Перми за год стоимость средней поездки на такси подорожала на 26%

За год средняя поездка в такси в Перми подорожала более чем на четверть

20 января 2025, 13:44
Фото: 1MI.

В Перми за год стоимость средней поездки на такси подорожала на 26%

В декабре 1 км пути в пермском такси стоил 46,5 рублей.

За год стоимость поездки в пермском такси выросла на 26%. Согласно данным Росстата на декабрь, 1 км пути стоит 46,5 рублей, сообщает Росстат. Первым внимание на данные обратил «РБК-Пермь».

Для сравнения, декабре 2023 года цена 1 км пути в пермском такси составляла 36,87 рублей Поездки в такси города на втором месте в топе самых дорогих в Приволжском федеральном округе. В среднем в ПФО 1 км пути стоит 36,16 рублей, а в России — 47,7 рублей.

В сервисе «Яндекс Такси» сообщили изданию, что в Перми средний чек на поездку в такси за год вырос на 7% — до 352 руб.

По данным Пермьстата, в декабре проезд в такси в Прикамье подорожал на 5,6% относительно ноября.

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