За год средняя поездка в такси в Перми подорожала более чем на четверть

Для сравнения, декабре 2023 года цена 1 км пути в пермском такси составляла 36,87 рублей Поездки в такси города на втором месте в топе самых дорогих в Приволжском федеральном округе. В среднем в ПФО 1 км пути стоит 36,16 рублей, а в России — 47,7 рублей.