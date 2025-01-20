За год средняя поездка в такси в Перми подорожала более чем на четверть

Posted 20 января, 13:44
Published 20 января, 13:44
Modified 20 января, 13:46
Updated 20 января, 13:46
За год стоимость поездки в пермском такси выросла на 26%. Согласно данным Росстата на декабрь, 1 км пути стоит 46,5 рублей, сообщает Росстат. Первым внимание на данные обратил «РБК-Пермь».
Для сравнения, декабре 2023 года цена 1 км пути в пермском такси составляла 36,87 рублей Поездки в такси города на втором месте в топе самых дорогих в Приволжском федеральном округе. В среднем в ПФО 1 км пути стоит 36,16 рублей, а в России — 47,7 рублей.
В сервисе «Яндекс Такси» сообщили изданию, что в Перми средний чек на поездку в такси за год вырос на 7% — до 352 руб.
По данным Пермьстата, в декабре проезд в такси в Прикамье подорожал на 5,6% относительно ноября.