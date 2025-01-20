За выходные в Перми выявлены 20 водителей с признаками опьянения

Posted 20 января, 14:48
Published 20 января, 14:48
Modified 20 января, 15:01
Updated 20 января, 15:01
В минувшие выходные, с 17 по 19 января сотрудниками Госавтоинспекции Перми было выявлено 20 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба службы.
Из выявленной двадцатки девять находились в состоянии алкогольного опьянения, еще семь человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и четыре человека сел за руль с признаками опьянения повторно.
Женщина получила восемь суток ареста за пьяный дебош на вокзале Пермь-II. Ее задержали в зале ожидания.