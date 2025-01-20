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Posted 20 января, 14:48

Published 20 января, 14:48

Modified 20 января, 15:01

Updated 20 января, 15:01

С 17 по 19 января в Перми выявлены 20 водителей с признаками опьянения

За выходные в Перми выявлены 20 водителей с признаками опьянения

20 января 2025, 14:48
Фото: Изображение Midjourney.

С 17 по 19 января в Перми выявлены 20 водителей с признаками опьянения

Девять из них были пьяны, семеро — отказались от освидетельствования.

В минувшие выходные, с 17 по 19 января сотрудниками Госавтоинспекции Перми было выявлено 20 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба службы.

Из выявленной двадцатки девять находились в состоянии алкогольного опьянения, еще семь человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и четыре человека сел за руль с признаками опьянения повторно.

Женщина получила восемь суток ареста за пьяный дебош на вокзале Пермь-II. Ее задержали в зале ожидания.

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#Происшествия#Пермь#Пьяный водитель#Пьяный
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