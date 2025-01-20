Жительница Нытвы спаивала несовершеннолетнюю соседку и поплатилась за это

В ходе проверки выяснилось, что в тот вечер юная гражданка отдыхала в компании своих знакомых, среди которых была 31-летняя соседка. Женщина пила сама и угощала алкоголем младшую подругу. Как выяснилось, не первый раз — это длилось несколько месяцев. При этом соседка знала, что девочке нет 18 лет.