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Posted 20 января, 08:11

Published 20 января, 08:11

Modified 20 января, 08:13

Updated 20 января, 08:13

Жительница Нытвы спаивала несовершеннолетнюю соседку и поплатилась за это

Жительница Нытвы спаивала несовершеннолетнюю соседку и поплатилась за это

20 января 2025, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приставы
Девочка попала в больницу с алкогольным отравлением.

Жительница Нытвы спаивала несовершеннолетнюю девочку, живущую по соседству. В итоге ребенок оказался в стационаре с алкогольным отравлением, сообщает пресс-служба краевого УФССП.

О том, что девочка оказалась в стационаре, стало известно полиции. Правоохранители выяснили, что в тот вечер подросток отдыхал в компании знакомых, где была 31-летняя соседка. Женщина пила сама и угощала свою юную подругу. Причем, как выяснилось, уже не первый раз.

В ходе проверки выяснилось, что в тот вечер юная гражданка отдыхала в компании своих знакомых, среди которых была 31-летняя соседка. Женщина пила сама и угощала алкоголем младшую подругу. Как выяснилось, не первый раз — это длилось несколько месяцев. При этом соседка знала, что девочке нет 18 лет.

В отношение женщины было возбуждено дело ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольной продукции». Помимо уголовного наказания, осужденную обязали компенсировать причиненный моральный вред в размере 15 тысяч рублей. Однако добровольно она это не сделала, тогда приставы наложили арест на ее счета. В результате долг был оплачен.

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#Приставы#Детский мир#Судебные приставы#Алкоголь#Нытва
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