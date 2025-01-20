Жительница Нытвы спаивала несовершеннолетнюю соседку и поплатилась за это

Posted 20 января, 08:11
Published 20 января, 08:11
Modified 20 января, 08:13
Updated 20 января, 08:13
Жительница Нытвы спаивала несовершеннолетнюю девочку, живущую по соседству. В итоге ребенок оказался в стационаре с алкогольным отравлением, сообщает пресс-служба краевого УФССП.
О том, что девочка оказалась в стационаре, стало известно полиции. Правоохранители выяснили, что в тот вечер подросток отдыхал в компании знакомых, где была 31-летняя соседка. Женщина пила сама и угощала свою юную подругу. Причем, как выяснилось, уже не первый раз.
В ходе проверки выяснилось, что в тот вечер юная гражданка отдыхала в компании своих знакомых, среди которых была 31-летняя соседка. Женщина пила сама и угощала алкоголем младшую подругу. Как выяснилось, не первый раз — это длилось несколько месяцев. При этом соседка знала, что девочке нет 18 лет.
В отношение женщины было возбуждено дело ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольной продукции». Помимо уголовного наказания, осужденную обязали компенсировать причиненный моральный вред в размере 15 тысяч рублей. Однако добровольно она это не сделала, тогда приставы наложили арест на ее счета. В результате долг был оплачен.