билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза

Запрос у пользователей на доступ к отечественным видеосервисам и беспрепятственному получению контента будет только расти. Учитывая это, билайн для своих клиентов сделал безлимит на популярные российские видеохостинги — RUTUBE, VK Видео, VK Клипы, а также другие востребованные видеосервисы, пользоваться которыми можно без ограничений не только в праздники, но и в другие дни.