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Posted 21 января, 04:55

Published 21 января, 04:55

Modified 21 января, 04:57

Updated 21 января, 04:57

В Пермском крае выросло еженедельное число заболевших гриппом и ОРВИ

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Прикамье растет вторую неделю подряд

21 января 2025, 04:55
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае выросло еженедельное число заболевших гриппом и ОРВИ

В новогодние выходные пермяки обращались к врачам гораздо реже.

В Пермском крае продолжает расти еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом. Печальная динамика наблюдается вторую неделю подряд — в новогодние праздники статистика была более позитивной, так как в долгие выходные жители региона реже обращались к врачам.

В период с 13 по 19 января текущего года в Прикамье зарегистрировано 10 тыс. 768 случаев ОРВИ и гриппа (неделей ранее было 8 тыс. 184). Эпидемический порог не превышен, информируют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ в большинстве случаев циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, также регистрируются единичные находки вируса гриппа.

Мониторинг заболеваемости пациентов и циркуляции возбудителей гриппа и ОРВИ проводится еженедельно. Чтобы снизить риск заражения простудными заболеваниями, необходимо часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение, не переохлаждаться, а также избегать общения с людьми, имеющими признаки простуженности.

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#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви#Болезнь
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