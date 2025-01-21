Число заболевших ОРВИ и гриппом в Прикамье растет вторую неделю подряд

Posted 21 января, 04:55
Published 21 января, 04:55
Modified 21 января, 04:57
Updated 21 января, 04:57
В Пермском крае продолжает расти еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом. Печальная динамика наблюдается вторую неделю подряд — в новогодние праздники статистика была более позитивной, так как в долгие выходные жители региона реже обращались к врачам.
В период с 13 по 19 января текущего года в Прикамье зарегистрировано 10 тыс. 768 случаев ОРВИ и гриппа (неделей ранее было 8 тыс. 184). Эпидемический порог не превышен, информируют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ в большинстве случаев циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, также регистрируются единичные находки вируса гриппа.
Мониторинг заболеваемости пациентов и циркуляции возбудителей гриппа и ОРВИ проводится еженедельно. Чтобы снизить риск заражения простудными заболеваниями, необходимо часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение, не переохлаждаться, а также избегать общения с людьми, имеющими признаки простуженности.