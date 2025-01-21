Экс-премьер правительства Прикамья осталась с приговором

Posted 21 января, 08:42
Published 21 января, 08:42
Modified 21 января, 08:44
Updated 21 января, 08:44
Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрел ходатайства адвокатов бывшей вице-премьера правительства Прикамья Елены Лопаевой, они пытались доказать невиновность своей подзащитной. Суд отклонил жалобы, лишь изменив приговор.
«Суд пересчитал срок, идущий в зачет исполнения наказания. Сейчас по практике кроме ареста засчитывается время, проведенное под запретом определенных действий. В остальном приговор оставлен в силе», — рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре.
Неделей ранее суд удовлетворил ходатайство осужденной за присвоение денег фонда «Содействие — XXI век» бывшей зампреда правительства Пермского края Елены Лопаевой. Она просила разрешить ей отсрочку для воспитания сына до достижения им 14 лет.
31 января прошлого года Ленинский районный суд приговорил Елену Лопаеву к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Ее признали виновной в хищении средств фонда «Содействие XXI век» на сумму 68 млн рублей.