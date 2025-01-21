Филиал «ПМУ» провел модернизацию противопожарной защиты

Posted 21 января, 06:15
Published 21 января, 06:15
Modified 21 января, 06:17
Updated 21 января, 06:17
В рамках проекта проведена замена линейных систем противопожарной защиты на современные адресные. Они позволяют точнее определять возможные места возгораний. Такие системы установлены в девяти корпусах. Кроме того, в ряде зданий смонтированы и введены в эксплуатацию системы модульного пожаротушения: порошкового и газового.
Александр Бобров, руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
— Обеспечение безопасности на предприятии является приоритетом для «Уралхима». От этого зависят жизни и здоровье сотрудников, а также стабильность производственных процессов и их экологическая нейтральность. В наступившем году мы активно продолжим эту важную работу.
В ближайшие несколько лет одной из масштабных задач в направлении усиления пожарной безопасности станет строительство на товарно-сырьевой базе двух пожарных резервуаров объемом 720 кубометров каждый, а также насосной станции для подачи воды.