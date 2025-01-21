Из-за атаки украинских дронов в Смоленске загорелась многоэтажка

Posted 21 января, 02:22
Published 21 января, 02:22
Modified 21 января, 02:24
Updated 21 января, 02:24
Беспилотники атаковали Смоленск в ночь на 21 января. Загорелась многоэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет.
Один из БПЛА попал в многоэтажку на Бородинской улице, сообщает телеграм-канал Mash. Начался пожар, огнем были охвачены шесть этажей здания. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным канала Baza, возгорание уже потушено.
Предположительно целью БПЛА был Смоленский авиационный завод. Предприятие находится в Заднепровском районе города — именно там слышали взрывы местные жители.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в региональном центре работает ПВО. Он попросил граждан сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.
«На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов. На местах происшествий работают оперативные службы», — написал в своем телеграм-канале глава региона.