На СВО в канун Нового года погиб житель Нытвенского района

Posted 21 января, 12:03
Published 21 января, 12:03
Modified 21 января, 12:05
Updated 21 января, 12:05
Власти Нытвенского муниципального округа сообщили о гибели в ходе проведения СВО Сергея Синюшина. Рядовой Синюшин служил в стрелковом подразделении. Мужчина погиб 29 декабря прошлого года во время выполнения боевой задачи.
Завтра, 22 января, в 10:00 во Дворце культуры и спорта в поселке Уральский состоится церемония прощания. Гражданская панихида начнется в 11:00, сообщает пресс-служба администрации Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
О погибших участниках СВО сообщают в социальных сетях власти округов и районов, а также их родственники. Данных о том, сколько российских военнослужащих погибло в период с 24 февраля 2022 года, нет.