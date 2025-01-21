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Posted 21 января, 12:03

Published 21 января, 12:03

Modified 21 января, 12:05

Updated 21 января, 12:05

В поселке Уральский простятся с погибшим на СВО Сергеем Синюшиным

На СВО в канун Нового года погиб житель Нытвенского района

21 января 2025, 12:03
Фото: Изображение Midjourney; пресс-служба администрации Нытвенского муниципального округа.

В поселке Уральский простятся с погибшим на СВО Сергеем Синюшиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Чиновники не уточняют, осталась ли у мужчины семья на родине.

Власти Нытвенского муниципального округа сообщили о гибели в ходе проведения СВО Сергея Синюшина. Рядовой Синюшин служил в стрелковом подразделении. Мужчина погиб 29 декабря прошлого года во время выполнения боевой задачи.

Завтра, 22 января, в 10:00 во Дворце культуры и спорта в поселке Уральский состоится церемония прощания. Гражданская панихида начнется в 11:00, сообщает пресс-служба администрации Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

О погибших участниках СВО сообщают в социальных сетях власти округов и районов, а также их родственники. Данных о том, сколько российских военнослужащих погибло в период с 24 февраля 2022 года, нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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