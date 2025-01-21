Назначен и. о. министра тарифного регулирования Пермского края

Posted 21 января, 09:53
Published 21 января, 09:53
Modified 21 января, 09:55
Updated 21 января, 09:55
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края возглавил Сергей Россихин. Он приступил к должности с сегодняшнего дня, 21 января 2025 года, в статусе исполняющего обязанности, сообщает пресс-служба регионального Минтарифов.
С 2023 года Сергей Россихин работал заместителем министра, начальника управления регулирования и контроля. Он курирует отделы регулирования электроэнергетики и платы за технологическое присоединение. Помимо этого, чиновник более 10 лет занимал должность начальника отдела тарифообразования в ресурсоснабжающей организации.
Об отставке экс-главы Минтарифов Прикамья Марии Козловой стало известно в канун Нового года. По данным СМИ, она написала заявление об уходе по собственному желанию. При этом чиновница останется в структуре краевого правительства.