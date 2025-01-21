Назначен и. о. министра тарифного регулирования Пермского края

С 2023 года Сергей Россихин работал заместителем министра, начальника управления регулирования и контроля. Он курирует отделы регулирования электроэнергетики и платы за технологическое присоединение. Помимо этого, чиновник более 10 лет занимал должность начальника отдела тарифообразования в ресурсоснабжающей организации.