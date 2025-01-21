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Posted 21 января, 09:53

Published 21 января, 09:53

Modified 21 января, 09:55

Updated 21 января, 09:55

Минтарифов Пермского края официально возглавил Сергей Россихин

Назначен и. о. министра тарифного регулирования Пермского края

21 января 2025, 09:53
Фото: properm.ru; пресс-служба Минтарифов Пермского края.

Минтарифов Пермского края официально возглавил Сергей Россихин

Сюжет
Кадровые перестановки
Слухи о назначении Россихина ходили в конце прошлого года.

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края возглавил Сергей Россихин. Он приступил к должности с сегодняшнего дня, 21 января 2025 года, в статусе исполняющего обязанности, сообщает пресс-служба регионального Минтарифов.

С 2023 года Сергей Россихин работал заместителем министра, начальника управления регулирования и контроля. Он курирует отделы регулирования электроэнергетики и платы за технологическое присоединение. Помимо этого, чиновник более 10 лет занимал должность начальника отдела тарифообразования в ресурсоснабжающей организации.

Об отставке экс-главы Минтарифов Прикамья Марии Козловой стало известно в канун Нового года. По данным СМИ, она написала заявление об уходе по собственному желанию. При этом чиновница останется в структуре краевого правительства.

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#Политика#Общество#Кадровые перестановки#Пермь
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