Нерадивый подрядчик заплатит пермскому госпиталю полмиллиона

Как отмечают в инстанции, Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн был вынужден заключить государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений на условиях возросшей цены в связи с отказом первоначального подрядчика — предпринимателя Курвонали Каримова из Чердыни — от исполнения принятых на себя обязательств. Разница между первым и повторным, заключенным вновь с иным подрядчиком, контрактом составила свыше 503 тыс. рублей. Кроме того, предприниматель должен опатить более 30 тыс. рублей госпошлины.