Нерадивый подрядчик заплатит пермскому госпиталю полмиллиона

Posted 21 января, 10:20
Published 21 января, 10:20
Modified 21 января, 10:21
Updated 21 января, 10:21
Решением Арбитражного суда Пермского края удовлетворено исковое заявление краевой прокуратуры к индивидуальному предпринимателю о взыскании убытков. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как отмечают в инстанции, Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн был вынужден заключить государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений на условиях возросшей цены в связи с отказом первоначального подрядчика — предпринимателя Курвонали Каримова из Чердыни — от исполнения принятых на себя обязательств. Разница между первым и повторным, заключенным вновь с иным подрядчиком, контрактом составила свыше 503 тыс. рублей. Кроме того, предприниматель должен опатить более 30 тыс. рублей госпошлины.
Суд согласился с доводами прокуратуры о недобросовестном поведении подрядчика и удовлетворил исковые требования в полном объеме.
По фактам допущенных нарушений предприниматель Курвонали Каримов включен в реестр недобросовестных поставщиков. Решение суда в законную силу не вступило.
В Перми определили подрядчика для выполнения капитального ремонта с перепрофилированием стационара ГБУК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» на ул. Встречной, 31а в сентябре минувшего года. Стоимость контракта составила 24 млн 890 тыс. рублей.
Заказчиком выступило ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края». Начальная цена контракта составляла 24 млн 900 тыс. рублей. Согласно техническому заданию, исполнителю предстояло заменить полы, потолочное покрытие, отделку, расширить существующие проемы, частично перепланировать помещения, установить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации для маломобильных групп населения (МГН). Также следовало обновить инженерные системы, системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и медицинского газоснабжения.
Общая площадь помещений составляет 6 521,5 кв. м. Работы на объекте должны были начатся 30 сентября 2024 года или со дня, следующего за днем заключения контракта. Ремонт должен быть завершен 29 апреля 2025 года. Источник финансирования — региональный бюджет.