Отменен авиарейс из Перми в Красноярск, зато появится еще один в Казань

Posted 21 января, 06:25
Published 21 января, 06:25
Modified 21 января, 07:00
Updated 21 января, 07:00
Рейса из Перми в Красноярск больше нет в расписании аэропорта Большое Савино. Зато появился дополнительный рейс в Казань.
Авиаперевозчик АК «Россия», осуществляющий рейс в Красноярск, не получил поддержку из федерального бюджета. По одной из версий, компания сама отказалась от маршрута из-за нехватки судов на других направлениях, пишет «Коммерсант-Прикамье». При этом направление было популярно у туристов.
При этом в расписании пермского аэропорта появился еще один рейс в Казань. Полеты будет выполнять авиакомпания NordStar, с частотой один раз в неделю, по пятницам. Тип воздушного судна — Boeing 737. Первый вылет запланирован на 18 апреля 2025 года, окончание полетной программы 26 сентября 2025 года. В Казань из Перми уже летает авиакомпания ЮВТ Аэро.
Напомним, вчера, 20 января, столица Татарстана подверглась атаке БПЛА. Сегодня аэропорт Казани был закрыт также по причине угрозы налета беспилотников.