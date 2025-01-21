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Posted 21 января, 06:25

Published 21 января, 06:25

Modified 21 января, 07:00

Updated 21 января, 07:00

Отменен авиарейс из Перми в Красноярск, зато появится еще один в Казань

Отменен авиарейс из Перми в Красноярск, зато появится еще один в Казань

21 января 2025, 06:25
Фото: properm.ru.
Власти отказались субсидировать перелеты в Сибирь.

Рейса из Перми в Красноярск больше нет в расписании аэропорта Большое Савино. Зато появился дополнительный рейс в Казань.

Авиаперевозчик АК «Россия», осуществляющий рейс в Красноярск, не получил поддержку из федерального бюджета. По одной из версий, компания сама отказалась от маршрута из-за нехватки судов на других направлениях, пишет «Коммерсант-Прикамье». При этом направление было популярно у туристов.

При этом в расписании пермского аэропорта появился еще один рейс в Казань. Полеты будет выполнять авиакомпания NordStar, с частотой один раз в неделю, по пятницам. Тип воздушного судна — Boeing 737. Первый вылет запланирован на 18 апреля 2025 года, окончание полетной программы 26 сентября 2025 года. В Казань из Перми уже летает авиакомпания ЮВТ Аэро.

Напомним, вчера, 20 января, столица Татарстана подверглась атаке БПЛА. Сегодня аэропорт Казани был закрыт также по причине угрозы налета беспилотников.

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#Большое савино#Авиаперевозки#Авиаперелеты#Казань#Пермь-Казань#Красноярск
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