Отменен авиарейс из Перми в Красноярск, зато появится еще один в Казань

При этом в расписании пермского аэропорта появился еще один рейс в Казань. Полеты будет выполнять авиакомпания NordStar, с частотой один раз в неделю, по пятницам. Тип воздушного судна — Boeing 737. Первый вылет запланирован на 18 апреля 2025 года, окончание полетной программы 26 сентября 2025 года. В Казань из Перми уже летает авиакомпания ЮВТ Аэро.